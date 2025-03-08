РФ атаковала Украину "Искандерами" и почти 150 дронами. Сколько сбила ПВО

В ночь на 8 марта россияне атаковали Украину ракетами и десятками дронов с шести направлений. ПВО сбила более половины беспилотников и ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"В ночь на 8 марта противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и одной крылатой ракетой "Искандер-К" из Ростовской области, а также 145 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов", - говорится в сообщении.

Дроны россияне запускали с направлений - Миллерово, Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск и Чауда.

Сколько сбила ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие крылатой ракеты "Искандер-К" и 79 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов", - добавили военные.

ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

Кроме того, 54 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны.