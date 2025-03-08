РФ атаковала Украину "Искандерами" и почти 150 дронами. Сколько сбила ПВО
В ночь на 8 марта россияне атаковали Украину ракетами и десятками дронов с шести направлений. ПВО сбила более половины беспилотников и ракету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"В ночь на 8 марта противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и одной крылатой ракетой "Искандер-К" из Ростовской области, а также 145 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов", - говорится в сообщении.
Дроны россияне запускали с направлений - Миллерово, Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск и Чауда.
Сколько сбила ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие крылатой ракеты "Искандер-К" и 79 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов", - добавили военные.
ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.
Кроме того, 54 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны.
Последствия атаки РФ по Украине
В результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Полтавская, Харьковская, Сумская и Одесская области.
В частности, в Богодухове Харьковской облсти оккупанты атаковали мясокомбинат. Несколько людей погибли, еще 7 ранены.
А в Доброполье из-за атаки россиян погибли 11 людей, 30 были ранены.
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