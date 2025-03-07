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Россияне нанесли удар дронами по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы, - ОВА

Пятница 07 марта 2025 23:16
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Россияне нанесли удар дронами по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы, - ОВА Фото: последствия вражеских атак ликвидируют все соответствующие службы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 7 марта, российские оккупанты снова атаковали Одессу. Под ударом дронов оказалось гражданская и энергетическая инфраструктура города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"Враг снова нанес массированный дроновой удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы", - говорится в сообщении.

Кипер добавил, что в результате атаки есть повреждения и разрушения. В частности, из-за падения обломков загорелось промышленное здание и АЗС.

"Над ликвидацией последствий вражеских атак работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", - добавил Кипер.

Атаки РФ по Одесской области

Напомним, в ночь на 7 марта россияне вновь атаковали энергетику Одесской области. Утром в ДТЭК сообщили, что россияне повредили уже шестой энергообъект за полмесяца.

"Уже четвертую ночь подряд враг наносит разрушительные удары по энергетическим объектам ДТЭК в Одесской области. Энергетики работают круглосуточно, чтобы отремонтировать оборудование", - говорилось в сообщении.

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