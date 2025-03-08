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Россияне атаковали дронами мясокомбинат в Богодухове: есть жертвы, много раненых

Харьковская область, Суббота 08 марта 2025 08:59
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Россияне атаковали дронами мясокомбинат в Богодухове: есть жертвы, много раненых Фото: российские войска атаковали мясокомбинат в Богодухове 8 марта (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали мясокомбинат в Богодухове ночью 8 марта. Начался пожар, есть жертвы, много раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"1:40 8 марта Богодуховский р-н, г. Богодухов. В результате попадания четырех БпЛА (типа "Шахед") на территории мясокомбината возник пожар и повреждены производственные цеха, гаражи", - рассказал Синегубов.

По данным ОВА, погибли трое гражданских мужчин, еще 7 человек получили ранения.

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