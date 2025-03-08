Удар РФ по Доброполью: количество пострадавших и погибших увеличилось
Вечером, 7 марта, российские оккупанты обстреляли населенный пункт Доброполье Донецкой области. По состоянию на утро количество погибших и пострадавших возросло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
"Вечером россияне нанесли удар по центру Доброполья. Погибли по меньшей мере 11 человек, еще 30 получили ранения", - говорится в сообщении.
Кроме того, в результате атаки повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. В жилых домах и административном здании были возникли пожары.
Также во время тушения огня российские захватчики нанесли повторный удар, повредив машину. Чрезвычайники предполагают, что это, вероятно, был "Шахед".
"Несмотря на угрозу, спасатели продолжают работать. Локализован пожар в 20 квартирах, ликвидированы три возгорания общей площадью 190 квадратных метров", - проинформировали в ГСЧС.
Атака РФ по Одессе
Напомним, что вечером, 7 марта, россияне массированно атаковали Украину дронами. В городе было зафиксировано много пожаров.
В частности, горели ангар с сельхозтехникой, здание СТО, автомагазин, солнечные панели, сложенные на открытой территории, и четырехэтажное промышленное здание. Также пострадала критическая инфраструктура.
Подробнее о последствиях российской атаки - читайте в материале РБК-Украина.
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