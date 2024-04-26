Сольский подал в отставку, а Дания увеличила помощь Украине: новости за 25 апреля

Вчера, 25 апреля 2024 года, министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский подал заявление об отставке. А власти Дании договорились увеличить финансирование помощи Украине.

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Сольский подал в отставку с должности министра агрополитики

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский подал заявление об отставке в Верховную Раду.

"В Верховную раду Украины поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины", - написал председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

Председатель Рады добавил, что заявление рассмотрят на одном из ближайших заседаний.

Дания дополнительно выделит почти 600 млн евро в помощь Украине в 2024 году

Власти Дании договорились увеличить финансирование Украинского фонда, в рамках которого Украине передают военную помощь, на 4,4 млрд датских крон (590 млн евро).

По информации ведомства, большинство средств, которые выделила Дания для помощи Украине на 2024 год, уже заканчивалась. Но существовала потребность в дальнейшей значительной военной поддержке Украины в этом году.

Поэтому правительство Дании и парламентские партии достигли договоренности, чтобы выделить дополнительные 590 млн евро на 2024 год.

Украинский фонд предусматривает предоставление Украине прямой военной помощи в виде вооружений, другого военного оборудования и усилия по обучению. Среди прочего, для ВСУ покупают оружие и оборудование у датских и иностранных компаний.

Также представители правительства и парламента Дании допускают прямые закупки у украинской промышленности при условии механизмов контроля.

Появятся ли ТЦК за границей и будут ли они вручать повестки: ответ Минобороны

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки не будут работать за границей. Вручение повесток за пределами Украины выглядит нереальным.

"ТЦК за рубежом работать не будут. Министерство обороны не может комментировать те или иные действия Министерства иностранных дел. Это (вручение повесток за рубежом, - ред.) выглядит довольно нереальным", - заявил представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Спикер пояснил, что после вступления в силу нового закона о мобилизации мужчины призывного возраста как в Украине, так и за рубежом должны будут в течение 60 дней обновить военно-учетные данные. Это можно будет сделать, в частности, и через электронный кабинет.

"Обязательно ехать в Украину не надо, но если человек хочет защищать Родину, хочет присоединиться к Силам обороны, то, понятное дело, что стоит приезжать в Украину... Для тех, кто за рубежом, будет возможность сделать это (обновить военно-учетные данные, - ред.) в консульских учреждениях, а также через электронный кабинет", - отметил Лазуткин.

По словам представителя Минобороны, сейчас работают над тем, чтобы электронный кабинет заработал в июне. Он отметил, что прохождение военно-врачебной комиссии в электронном кабинете не предусмотрено.

"Электронный кабинет пока не предусматривает прохождения ВВК. Речь идет об обновлении данных прежде всего - изменения места жительства, изменение семейного положения, бронирование, резервирование, и т.д.", - добавил он.

Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста, - глава Минобороны

Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста. Однако сначала дождется, как эта процедура будет проводиться в Польше.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас признал, что Вильнюсу необходимо подумать, как помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, которые выехали из страны. В то же время министр добавил, что Литва пока не рассматривает конкретных мер и следит за тем, какие решения по этому вопросу примет Польша.

"Направление правильное. В какие меры это превратится, наверное, пока трудно сказать. Видимо, об этом нужно будет говорить конкретно", - заявил Кащюнас.

Он подчеркнул, что никто не будет собирать украинских мужчин и отвозить в Украину.

"Но (можно ограничить этих лиц) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах - это варианты, как я слышу и от польской стороны. Поэтому давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, возможно, он подойдет и для Литвы", - заявил министр.

Условием безопасности Европы является то, что РФ не выиграет войну в Украине, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что условием безопасности Европы является то, что Россия не выигрывает войну, которую она ведет в Украине.

"Непременным условием нашей безопасности является то, что Россия не выиграет агрессивную войну, которую она ведет в Украине. Я полностью принимаю выбор, который я сделал в Париже 26 февраля, чтобы снова ввести стратегическую двусмысленность", - заявил он.

Президент подчеркнул, что Украина является необходимым условием европейской безопасности.

"Есть ли у нас какие-то границы? Нет. И поэтому мы должны быть убедительными, сдерживать, присутствовать и продолжать усилия. Поэтому то, что нам нужно сделать, и это новая парадигма, - это надежная оборона европейского континента", - заявил он.

По словам Макрона, Европа должна наполнить содержанием надежную оборону Европы, которая является условием для восстановления общей системы безопасности.

Новый пакет помощи "как можно скорее" доставят в Украину, - генерал США

США пообещали отправить "как можно скорее" вооружение из нового пакета помощи для Украины.

Пентагон ожидал принятия законопроекта о дополнительном финансировании для Украины и долгое время был сфокусирован на планировании дальнейших шагов. А значит американское военное ведомство доставит необходимые вооружения из пакета помощи, согласованного президентом США Джо Байденом, "как можно скорее".

"Как вы представляете, то, чем мы занимаемся в Министерстве обороны, - это планирование. И мы много планируем... мы были сосредоточены на этом в течение длительного времени, и понимая, что мы все больше приближаемся к этому... мы были готовы в плане разрешений и перемещения боеприпасов в Украину. Мы доставим эти способности в Украину как можно скорее", - заявил генерал США Чарльз Браун.

Катар помог вернуть в Украину четыре группы детей, вскоре будет пятая, - Лубинец

Российская Федерация заявила представителям Катара о готовности вернуть в Украину еще одну группу детей.

"Катар проинформировал, что по информации, которую они получили от РФ, россияне согласились отдать следующую группу украинских детей. При посредничестве Катара мы уже вернули четыре группы детей", - рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

В то же время он отметил, что ожидает, что вскоре при посредничестве Катара вернется пятая группа детей.

"Надеюсь, что вскоре будет пятая группа. Но количество я не буду называть", - сказал омбудсмен.

Зеленский рассказал, что Украина хочет обсудить на завтрашнем "Рамштайне"

Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится завтра, 26 апреля. Киев хочет обсудить проблемы, возникшие из-за приостановки американской помощи.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина уже готовится к завтрашнему заседанию в формате "Рамштайн".

"Будем говорить, в частности, о том, как быстрее преодолеть сложности и проблемы, которые накопились за полгода, когда мы ждали решений об американской поддержке", - рассказал президент.

Он отметил, что на политическом уровне вопрос возобновления помощи решен. Теперь нужно, чтобы решили вопрос наполнения пакетов необходимым вооружением, а также вопросы логистики.

Зеленский поблагодарил все страны, которые в это время приняли новые решения для помощи Украине.

Украинцы в Германии смогут получить альтернативу недействительному паспорту, но не все

Решение Министерства иностранных дел Украины по приостановке консульских обслуживаний украинских мужчин не повлияет на их статус беженцев в Германии.

Отмечается, что предоставление или же продление беженцам временного вида на жительство не предусматривает у них наличия действующего паспорта.

"Кроме того, если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта только на основании непройденной им службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев выдаст ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий паспорт", - пишет издание.

В то же время в сенате отметили, что согласно правилам пребывания иностранцев в Германии, иммиграционные ведомства могут выдать беженцам немецкие документы только при наличии веских причин.