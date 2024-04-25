Грецию просили дать ПВО Украине, но она отказалась: премьер назвал причину
Страны-союзники просили Грецию отправить Украине системы противовоздушной обороны С-300 или Patriot. Однако Афины не будут этого делать, ведь системы ПВО нужны стране для собственной защиты.
Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на efimerida .
"Греция не собирается отправлять Украине ни С-300, ни Patriot. Нас попросили, и мы объяснили, почему мы не можем этого сделать", - сказал Мицотакис.
Он отметил, что Греция поддерживала Украину разными способами, в том числе оборонными материалами.
"Но мы с первого момента сказали, что не можем избавиться от систем вооружений, которые имеют решающее значение для наших возможностей сдерживания. У нас есть избыток материала, которым мы можем поддержать Украину, мы это сделали, и я считаю, что это правильный выбор. И , если мы сможем найти такой материал, мы будем продолжать это делать. Но системы противовоздушной обороны, о которых вы упомянули, критически важны для защиты воздушного пространства Греции и не будут предоставлены Украине", - добавил премьер Греции.
ПВО для Украины
Отметим, что потребность Украины в противовоздушной обороне накалилась после возобновления российских ударов по объектам энергетики.
Помочь Украине с поиском ПВО обещала Германия. В частности, было принято решение о передаче дополнительной системы Patriot .
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что для того чтобы полностью закрыть небо Украины от российских дронов и ракет, нужно 25 систем Patriot.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина уже нашла в мире 100 свободных систем Patriot, но сначала хочет добиться получения 7 из них.
А недавно Кулеба заявил, что Украина работает над тем, чтобы получить еще четыре дополнительные батареи Patriot от союзников.
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