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Грецию просили дать ПВО Украине, но она отказалась: премьер назвал причину

Греция, Четверг 25 апреля 2024 22:23
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Грецию просили дать ПВО Украине, но она отказалась: премьер назвал причину Фото: премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Страны-союзники просили Грецию отправить Украине системы противовоздушной обороны С-300 или Patriot. Однако Афины не будут этого делать, ведь системы ПВО нужны стране для собственной защиты.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на efimerida .

"Греция не собирается отправлять Украине ни С-300, ни Patriot. Нас попросили, и мы объяснили, почему мы не можем этого сделать", - сказал Мицотакис.

Он отметил, что Греция поддерживала Украину разными способами, в том числе оборонными материалами.

"Но мы с первого момента сказали, что не можем избавиться от систем вооружений, которые имеют решающее значение для наших возможностей сдерживания. У нас есть избыток материала, которым мы можем поддержать Украину, мы это сделали, и я считаю, что это правильный выбор. И , если мы сможем найти такой материал, мы будем продолжать это делать. Но системы противовоздушной обороны, о которых вы упомянули, критически важны для защиты воздушного пространства Греции и не будут предоставлены Украине", - добавил премьер Греции.

ПВО для Украины

Отметим, что потребность Украины в противовоздушной обороне накалилась после возобновления российских ударов по объектам энергетики.

Помочь Украине с поиском ПВО обещала Германия. В частности, было принято решение о передаче дополнительной системы Patriot .

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что для того чтобы полностью закрыть небо Украины от российских дронов и ракет, нужно 25 систем Patriot.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина уже нашла в мире 100 свободных систем Patriot, но сначала хочет добиться получения 7 из них.

А недавно Кулеба заявил, что Украина работает над тем, чтобы получить еще четыре дополнительные батареи Patriot от союзников.

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