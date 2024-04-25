Грецию просили дать ПВО Украине, но она отказалась: премьер назвал причину

Страны-союзники просили Грецию отправить Украине системы противовоздушной обороны С-300 или Patriot. Однако Афины не будут этого делать, ведь системы ПВО нужны стране для собственной защиты.

"Греция не собирается отправлять Украине ни С-300, ни Patriot. Нас попросили, и мы объяснили, почему мы не можем этого сделать", - сказал Мицотакис.

Он отметил, что Греция поддерживала Украину разными способами, в том числе оборонными материалами.

"Но мы с первого момента сказали, что не можем избавиться от систем вооружений, которые имеют решающее значение для наших возможностей сдерживания. У нас есть избыток материала, которым мы можем поддержать Украину, мы это сделали, и я считаю, что это правильный выбор. И , если мы сможем найти такой материал, мы будем продолжать это делать. Но системы противовоздушной обороны, о которых вы упомянули, критически важны для защиты воздушного пространства Греции и не будут предоставлены Украине", - добавил премьер Греции.