ua en ru
Чт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Военные ВСУ уничтожили вражескую бронетехнику под Бахмутом (видео боя)

Украина, Четверг 25 апреля 2024 15:51
UA EN RU
Военные ВСУ уничтожили вражескую бронетехнику под Бахмутом (видео боя) Фото: военные ВСУ уничтожили вражескую бронетехнику (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные уничтожили бронетехнику российских оккупантов, которые находились на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск ВС Украины.

"Уничтожение вражеской бронетехники на Бахмутском направлении от 5-й отдельной штурмовой бригады", - сообщили военные.

На видео видно, что военные 5 Киевской отдельной штурмовой бригады уничтожили 3 вражеских танка и БТР.

Потери РФ в Украине

Напомним, что за последние сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более 1000 российских захватчиков. Таким образом, общие потери личного состава вражеской армии с начала широкомасштабной агрессии составили уже более 460 000 военных.

Более того, РБК-Украина сообщало, что бойцы ССО помогли уничтожить вражеский "Бук-М1", который военные РФ готовили к пуску ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Война России против Украины Оккупанты
NEWS
В ВСУ оценили риск массированной атаки РФ до получения Украиной новой помощи от США
В ВСУ оценили риск массированной атаки РФ до получения Украиной новой помощи от США
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится