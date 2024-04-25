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Новый пакет помощи "как можно скорее" доставят в Украину, - генерал США

США, Четверг 25 апреля 2024 22:07
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Новый пакет помощи "как можно скорее" доставят в Украину, - генерал США Фото: генерал США Чарльз К. Браун (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США пообещали отправить "как можно скорее" вооружение из нового пакета помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Пентагон ожидал принятия законопроекта о дополнительном финансировании для Украины и долгое время был сфокусирован на планировании дальнейших шагов. А значит американское военное ведомство доставит необходимые вооружения из пакета помощи, согласованного президентом США Джо Байденом, "как можно скорее".

"Как вы представляете, то, чем мы занимаемся в Министерстве обороны, - это планирование. И мы много планируем... мы были сосредоточены на этом в течение длительного времени, и понимая, что мы все больше приближаемся к этому... мы были готовы в плане разрешений и перемещения боеприпасов в Украину. Мы доставим эти способности в Украину как можно скорее", - заявил генерал США Чарльз К. Браун.

Заявления Брауна добавились к уже многочисленным заявлениям американских чиновников, которые, после одобрения дополнительного финансирования Конгрессом и подписания соответствующего закона президентом Байденом, обещают доставить военную помощь Украине в кратчайшие сроки.

Помощь для Украины

Вчера, 24 апреля, американский президент подписал закон о предоставлении Украине финансовой и военной помощи, который почти полгода был на рассмотрении.

Пакет пособия предусматривает выделение из американского бюджета суммы в размере 1 млрд долларов. Байден подчеркнул, что помощь будет доставлена в Украину в считанные часы.

Подробно о новой помощи читайте в материале РБК-Украина.

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