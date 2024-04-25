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Условием безопасности Европы является то, что РФ не выиграет войну в Украине, - Макрон

Четверг 25 апреля 2024 15:10
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Условием безопасности Европы является то, что РФ не выиграет войну в Украине, - Макрон Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Условием безопасности Европы является то, что Россия не выиграет войну, которую она ведет в Украине.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TF1.

"Непременным условием нашей безопасности является то, что Россия не выиграет агрессивную войну, которую она ведет на Украине. Я полностью принимаю выбор, который я сделал в Париже 26 февраля, чтобы вновь ввести стратегическую двусмысленность", - заявил он.

Президент подчеркнул, что Украина является необходимым условием европейской безопасности.

"Есть ли у нас какие-то пределы? Нет. И поэтому мы должны быть убедительными, сдерживать, присутствовать и продолжать усилия. Поэтому то, что нам нужно сделать, и это новая парадигма, - это надежная оборона европейского континента", - заявил он.

По словам Макрона, Европа должна наполнить содержанием надежную оборону Европы, которая является условием для восстановления общей системы безопасности.

"Значит ли это, что нам нужен щит противоракетной обороны? Возможно. Нужно ли для этого наращивать наш оборонный потенциал, и если да, то какой? Несомненно. Именно поэтому в ближайшие месяцы я приглашу всех наших партнеров к созданию этой европейской оборонной инициативы", - добавил он.

Инициатива Макрона

26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул возможность вмешательства НАТО в поддержку Украины, в частности, о введении иностранных войск. Это привело к разговорам среди союзников.

Позднее Франция пояснила, что не речь о прямой отправке военных для активного участия в боевых операциях. При этом некоторые страны НАТО, включая Литву, Латвию, Эстонию и Канаду, выразили готовность обсудить такую возможность.

Тем не менее, большинство государств не поддержали позицию Макрона. Западные СМИ также сообщают, что это неожиданное заявление президента Франции еще больше нарастило напряженность в отношениях между ним и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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