Зеленский рассказал, что Украина хочет обсудить на завтрашнем "Рамштайне"
Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") пройдет завтра, 26 апреля. Киев хочет обсудить проблемы, которые появились из-за приостановления американской помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, Украина уже готовится к завтрашнему заседанию в формате "Рамштайн".
"Будем говорить, в частности, о том, как быстрее преодолеть сложности и проблемы, которые накопились за полгода, когда мы ждали решений об американской поддержке", - рассказал президент.
Он отметил, что на политическом уровне вопрос возобновления помощи решен. Теперь нужно, чтобы были решены вопросы наполнения пакетов необходимым вооружением, а также вопрос логистики.
Зеленский поблагодарил все страны, которые в это время приняли новые решения для помощи Украине.
Новый "Рамштайн"
Напомним, о том, что встреча в формате "Рашмтайн" состоится 26 апреля, несколько дней назад объявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Предыдущее заседание проходило 19 марта. Оно стало уже 20-ым. Главными темами стали потребности Украины в оружии. При этом некоторые союзники анонсировали новые поставки военной помощи ВСУ.
Отметим, что новое заседание "Рамштайна" пройдет после того, как в США приняли закон с помощью Украине на более 60 млрд долларов. Вашингтон уже анонсировал первый пакет, в который вошли дальнобойные ракеты ATACMS.
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