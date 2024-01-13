Швеция отправит в Балтийское море новые подлодки, чтобы противостоять России

Швеция отправит в Балтийское море две новые подводные лодки, чтобы противостоять России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Новые 66-метровые дизель-электрические подлодки, названные Blekinge и Skåne в честь двух шведских округов и предназначенные для патрулирования восточных рубежей НАТО в Балтийском море, будут спущены на воду в 2027 и 2028 годах.

Это первые новые подводные лодки, построенные Швецией с середины 1990-х годов, и они присоединятся к четырем старым кораблям в составе флота скандинавского государства.

Грядущие шведские спуски на воду подчеркивают зарождающееся обновление подводного флота в Северной Европе, где норвежский флот недавно заказал четыре новые подводные лодки у немецкой компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).

Нидерланды получили предложения от TKMS, Saab Kockums и французской Naval Group на строительство четырех подводных лодок, а Дания, которая избавилась от своего флота в 2004 году, недавно предположила, что может отказаться от этого шага.

Согласно докладу шведского Агентства оборонных исследований, это расширение частично устранит разрыв с крупнейшими европейскими флотами НАТО, которые в этом десятилетии должны немного вырасти. Шесть новых французских подводных лодок класса "Барракуда" вступают в строй, и еще две подлодки типа 212 присоединятся к существующему немецкому флоту из шести единиц. К концу десятилетия флот Великобритании будет насчитывать семь подводных лодок класса Astute, а итальянский флот класса Todaro - восемь.

Обновление европейского флота происходит на фоне пиар-акции России по поводу пополнения собственного флота. В декабре прошлого года российский диктатор Владимир Путин позировал в доке на Беломорском заводе по производству подводных лодок в Северодвинске вместе с двумя новыми кораблями - "Красноярск" и "Император Александр Третий".

Согласно шведскому докладу, в 2030 году российский флот будет иметь 50 подводных лодок.

Численность американского подводного флота к 2030 году несколько сократится и составит 57 единиц, однако дальнейшее введение в строй новых подводных лодок класса "Вирджиния" позволит сохранить и даже увеличить технологическое преимущество США над конкурентами в тот же период.

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