Россия может готовить атаку на острова Балтики: в Швеции назвали цель Путина

Швеция не исключает, что Россия уже в ближайшее время может захватить один из островов Балтийского моря - и таким образом проверить, как НАТО отреагирует на провокацию.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью The Times заявил руководитель вооруженных сил Швеции Михаэль Классон.

Остров как ловушка для НАТО

По словам Классона, Кремль мог бы уже завтра начать небольшую морскую операцию в Балтийском море. Цель - выявить трещины внутри альянса, тем более что Дональд Трамп открыто угрожал сократить поддержку европейских партнеров.

"Нам следует быть настороже и сдерживать Россию от такого рода авантюр с помощью нашего присутствия в стратегически важных районах на севере и, конечно, в Балтийском море", - сказал Классон.

400 тысяч островов на выбор

В сентябре шведские вооруженные силы опубликовали отчет, где прямо названа возможная цель - остров Готланд. Россия могла бы захватить его врасплох - морским или воздушно-десантным путем.

Впрочем, Классон уточнил: вариантов у России значительно больше.

"Это не должна быть особо масштабная операция, а скорее демонстрация намерений, после чего можно подождать, чтобы увидеть реакцию на политическом уровне", - пояснил он.

Что говорят шведские разведчики

Шведская военная разведка в своем недавнем отчете предупредила: угроза со стороны России будет расти. Москва наращивает военный потенциал вблизи Швеции и уже сейчас способна нанести ограниченный удар в регионе.

Через пять лет ситуация может быть еще серьезнее - Россия получит возможность "осуществить вооруженное нападение с целью захвата больших территорий и дальнейшего установления морского и воздушного господства".

После Украины - очередь Европы?

Классон также предостерег: завершение войны в Украине не будет означать мира для Европы. Наоборот - Россия сможет перегруппироваться и перебросить ресурсы на запад.

"Я также не исключаю, что они будут готовиться к определенному виду военного противостояния с целью фактического восстановления определенной формы геополитического расширения, напоминающей бывшую Российскую империю, а может, даже Советский Союз", - отметил он.