Россия готовит новое наступление на юго-востоке: в ГУР назвали сроки и количество войск

Россия готовит новое наступление на юго-востоке Украины, привлекая стратегические резервы. Для усиления группировки оккупационных войск планируется привлечь еще 20 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Планы врага на фронте

Как сообщило издание, заместитель руководителя Управления оборонной разведки Украины Вадим Скибицкий отметил, что сейчас на территории Украины уже находится около 680 000 российских солдат.

Российское командование имеет целью использовать дополнительные свежие силы для усиления давления на позиции ВСУ.

По его словам, главной стратегической целью Кремля остается полный захват территорий Донецкой и Луганской областей.

В разведке отмечают, что противник установил для себя конкретные временные рамки.

Скибицкий отметил, что Россия стремится захватить Донбасс до сентября.

Цель массированных атак РФ

По словам Скибицкого, учащение ракетных ударов и налетов беспилотников является частью более широкой стратегии врага.

Оккупанты пытаются уничтожить критически важную инфраструктуру и "сформировать поле боя" перед началом нового весенне-летнего наступления.

Сигнал об отказе от переговоров

Скибицкий, который входит в состав украинской группы переговорщиков, отметил, что такие действия Кремля являются демонстративными.

Подготовка к масштабным наземным операциям вместо дипломатических шагов свидетельствует о том, что Россия не воспринимает переговоры серьезно и планирует продолжать захватническую войну.