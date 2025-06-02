Украина в Стамбуле передала России список украинских детей, которых нужно вернуть, - Ермак
Во время переговоров в Стамбуле Украина передала представителям России список украинских детей, которых необходимо вернуть.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram написал глава Офиса президента Андрей Ермак.
По словам Ермака, речь о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях.
Он также напомнил, что еще во время переговоров Украины и США в Джидде Украина была готова к 30-дневному перемирию, и с тех пор ничего не изменилось.
"Возвращение украинских детей - неотъемлемая часть справедливого и длительного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений. Ждем ответа. Мяч на поле России. Настоящая добросовестность - это не слова, а действия. И теперь самое время это доказать", - написал Ермак.
Депортация украинских детей
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
Напомним, что именно вопрос депортации украинских детей стал причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Недавно Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.
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