Солдат британской армии погиб в Украине: детали трагедии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в соцсети X .

В Минобороны уточнили, что военнослужащий получил травмы в результате трагического несчастного случая, произошедшего во время наблюдения за тем, как украинские воины испытывали новую оборонительную систему вдали от линии фронта.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня утром, во вторник, 9 декабря, в Украине погиб военнослужащий Вооруженных сил Великобритании", - сказано в сообщении ведомства.

Убийство волонтера из Британии

Напомним, в июне 2025 года в Донецкой области 69-летняя британская волонтерка Энни Льюис Марффи погибла после атаки российского дрона на ее автомобиль. С момента последнего разговора с сыном 8 июня о ней ничего не было известно, а тело до осталось в зоне боевых действий.

Марффи сотрудничала с благотворительной организацией Aid Ukraine и направлялась в Краматорск на зеленом Toyota RAV4 вместе с другим гуманитарным работником.

По данным полицейского отчета Краматорского райотдела, Марффи получила травмы, несовместимые с жизнью, после удара российского дрона между 11 и 12 июня. Семья волонтера обращалась в украинский МИД и британские власти, но не могла вывезти тело и получить свидетельство о смерти.

Также 15 февраля 2023 года в Украине погиб гражданин Британии Джонатан Шенкин. Он был военным медиком. Шенкин стал восьмым гражданином Британии, убитым Россией с начала войны.