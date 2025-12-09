ua en ru
Солдат британської армії загинув в Україні: деталі трагедії

Україна, Вівторок 09 грудня 2025 20:16
Солдат британської армії загинув в Україні: деталі трагедії Ілюстративне фото: в Україні загинув британський солдат (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Військовослужбовець Збройних сил Великої Британії загинув в Україні сьогодні, 9 грудня, внаслідок нещасного випадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії в соцмережі X.

"З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні вранці, у вівторок, 9 грудня, в Україні загинув військовослужбовець Збройних сил Великої Британії", - йдеться в повідомленні відомства.

У Міноборони уточнили, що військовослужбовець зазнав травм унаслідок трагічного нещасного випадку, що стався під час спостереження за тим, як українські воїни випробовували нову оборонну систему далеко від лінії фронту.

Чиновники вже повідомили сім'ю загиблого про трагедію.

Убивство волонтерки з Британії

Нагадаємо, у червні 2025 року в Донецькій області 69-річна британська волонтерка Енні Льюїс Марффі загинула після атаки російського дрона на її автомобіль. З моменту останньої розмови з сином 8 червня про неї нічого не було відомо, а тіло до залишилося в зоні бойових дій.

Марффі співпрацювала з благодійною організацією Aid Ukraine і прямувала до Краматорська на зеленому Toyota RAV4 разом з іншим гуманітарним працівником.

За даними поліцейського звіту Краматорського райвідділу, Марффі зазнала травм, несумісних із життям, після удару російського дрона між 11 і 12 червня. Сім'я волонтерки зверталася в українське МЗС і британську владу, але не могла вивезти тіло й отримати свідоцтво про смерть.

Також 15 лютого 2023 року в Україні загинув громадянин Британії Джонатан Шенкін. Він був військовим медиком. Шенкін став восьмим громадянином Британії, убитим Росією від початку війни.

