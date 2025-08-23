ua en ru
Россияне убили дроном волонтера из Британии: тело не могут забрать из зоны боев

Суббота 23 августа 2025 16:28
Россияне убили дроном волонтера из Британии: тело не могут забрать из зоны боев Фото: волонтер Энни Льюис Марффи (семейное фото)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в июне атаковали дроном авто, в результате чего в Донецкой области погибла 69-летняя волонтерка. Ее родные до сих пор не могут забрать тело из зоны боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Трагедия произошла в июне 2025 года. Как рассказала семья волонтера Энни Льюис Марффи, женщина въехала в Украину с территории Польши в начале месяца, 4 июня. Последний ее разговор с сыном был 8 числа, после чего звонки от нее прекратились.

Известно, что британка сотрудничала с благотворительной организацией Aid Ukraine. В фонде сообщили, что она отправилась в Краматорск на зеленом авто Toyota RAV4 в колонне с другим гуманитарным работником. Впоследствии ее коллега заболела и вернулась обратно в Британию.

Как пишет издание, Марффи предлагали помочь с доставкой гуманитарной помощи украинским военным, однако она настаивала, что одна продолжит дорогу в Краматорск. Последний раз представители фонда выходили с ней на связь 10 июня.

В то же время в полицейском отчете Краматорского райотдела упоминается имя волонтера и указано, что она получила "травмы, несовместимые с жизнью после удара российского дрона между 11 и 12 июня.

Семья погибшей рассказала, что обращалась как в украинский МИД, так и к британским властям, но никто не может помочь с вывозом тела и выдачей свидетельства о смерти.

Гибель волонтеров

Отметим, что это уже не первый случай, когда в результате полномасштабной войны, в Украине погибают волонтеры в том числе из других стран.

Например, в ночь на 17 июня россияне совершили комбинированную атаку по Киеву, применяя для ударов дроны и ракеты. В результате обстрела погиб 62-летний гражданин США Фред Гренди, который приехал в нашу страну помогать разбирать завалы.

