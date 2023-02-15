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Был военным медиком. Стало известно имя погибшего в Украине британца

Новина українською →
Украина, Среда 15 февраля 2023 20:27
Был военным медиком. Стало известно имя погибшего в Украине британца Фото: стало известно имя погибшего в Украине британца (MinistryofDefence UA)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 15 февраля, стало известно, что британца, погибшего в Украине зовут Джонатан Шенкин. Он был военным медиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

"45-летний Шенкин из Глазго "погиб как герой в акте храбрости как фельдшер", - написала его семья в соцсетях.

Он стал восьмым британцем, убитым в Украине с начала войны, которую начала Россия почти год назад. В сообщении в Facebook семья Шенкина сообщила, что он умер в декабре.

Был военным медиком. Стало известно имя погибшего в Украине британцаФото: военный фельдшер Джонатан Шенкин (facebook.com Bestinfos01)

"Приступив в ряды Вооруженных сил Украины, он принес самую высокую жертву ради защиты ценностей, в которые мы все верим. У него остались сын и дочь, которым он был предан", - говорилось в сообщении.

Шенкин родился и вырос в Глазго, прежде чем присоединился к израильской армии, жил в Лондоне и на Мальте. Его семья говорит, что он руководил собственным охранным бизнесом и работал в Ираке, Афганистане, Омане, Сомали, Анголе, Филиппинах и Южной Корее.

"Мы поддерживаем семью гражданина Великобритании, погибшего в Украине, и поддерживаем контакты с местными властями", - заявил очаг министерства иностранных дел Великобритании.

Напомним, вчера РБК-Украина сообщала, что в Украине погиб еще один британский гражданин.

Напомним, Украина расследует возможное умышленное убийство оккупантами волонтера из Великобритании Пола Ури.

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