Во время общения с журналистами Трамп отметил, что Катар также вовлечен в вопрос прекращения войны России против Украины, а также в решение проблем в других регионах.

"Я думаю, что сегодня и, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу оттуда поступят неплохие новости", - заявил Трамп.

Не первые заявления Трампа

Напомним, Трамп еще во время избирательной кампании неоднократно обещал завершить войну в Украине. Однако после вступления в должность президента США он начал делать пророссийские заявления и фактически обвинил в начале войны руководство Украины.

Ранее Трамп заявлял, что Зеленский является "диктатором без выборов", ведь за три года войны он ничего ничего не сделал для завершения войны. Однако уже через несколько дней Трамп заявил, что Россия виновата в войне, но также переложил вину за это на Зеленского и экс-президента США Джо Байдена.