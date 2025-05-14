UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"Сьогодні, завтра або в п’ятницю": Трамп знову обіцяє "хороші новини" щодо України

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп знову анонсував "непогані" новини щодо припинення війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ перед журналістами у Катарі.

Під час спілкування з журналістами Трамп зауважив. що Катар також залучений то питання припинення війни Росії проти України, а також до розв'язання проблем в інших регіонах.

"Я думаю, що сьогодні і, можливо, завтра і, чесно кажучи, у п'ятницю звідти надійдуть непогані новини" - заявив Трамп.

Не перші заяви Трампа

Нагадаємо, Трамп ще під час виборчої кампанії неодноразово обіцяв завершити війну в Україні. Однак після вступу на посаду президента США він почав робити проросійські заяви і фактично звинуватив у початку війни керівництво України.

Раніше Трамп заявляв, що Зеленський є "диктатором без виборів", адже за три роки війни він нічого нічого не зробив для завершення війни. Однак вже за декілька днів Трамп заявив, що Росія винна у війні, але також переклав провину за це на Зеленського та екс-президента США Джо Байдена. 

Мирні переговори у Стамбулі

Після завершення оголошеного Володимиром Путіним триденного "перемир’я", що тривало з 8 по 11 травня, Україна разом із країнами-членами "Коаліції рішучих" висунули Росії вимогу про запровадження з 12 травня повного 30-денного режиму тиші. У разі відмови Євросоюз пригрозив новими суворими санкціями проти Москви.

У відповідь Путін заявив, що Росія не приймає ультимативних вимог і натомість запропонував відновити мирні перемовини 15 травня в Стамбулі. Туреччина погодилася виступити посередником у цьому процесі,

Водночас ЗМІ писали, що президент Володимир Зеленський погодився на перемовини у Стамбулі 15 травня, бо не хоче ображати президента США Дональда Трампа. Він також заявив, що готовий до прямих перемовин з Путіним. Однак той досі не відповів, чи готовий особисто відвідати переговори в Туреччині.

Все що відомо про можливі перемовини в Туреччині - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд ТрампВійна в УкраїніПеремир'я Росії та УкраїниМирні переговори