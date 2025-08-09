Сегодня в Цинциннати: Костюк сыграет с 41-летней чемпионкой WTA

Сегодня, 9 августа на турнире серии WTA 1000 в Цинциннати Марта Костюк проведет свой стартовый матч, где встретится с немкой Татьяной Марией.

Старт Костюк в Цинциннати

Вторая ракетка Украины (WTA №27) начнет выступления со второго круга, поскольку попала в основную сетку как 25-я сеяная. В стартовом матче соперницей станет Татьяна Мария (WTA №41).

Поединок состоится 9 августа в 18:00 по киевскому времени на корте Court 4, и будет первым запуском игрового дня. Призовой фонд соревнований составляет 5 миллионов 152 тысячи 599 долларов США.

На прошлой неделе Костюк выступала на турнире в Торонто, где дошла до четвертьфинала, но снялась с матча против Елены Рыбакиной из-за проблем с запястьем.

Несмотря на нестабильность в этом сезоне, украинка уже неоднократно демонстрировала характер и умение отыгрываться после проигранного первого сета.

Соперница с большим опытом

Татьяна Мария 8 августа отпраздновала 41-й день рождения и продолжает успешно выступать на турнирах.

В этом году немка выиграла соревнования ITF в Индии, а главной сенсацией стала ее победа на травяном турнире WTA 500 в Лондоне, где она прошла квалификацию и одолела таких соперниц, как Лейла Фернандес, Каролина Мухова, Елена Рыбакина и Мэдисон Киз. В финале Мария победила Аманду Анисимову.

В Цинциннати она стартовала с уверенной победы над американкой Уитни Осигве - 6:2, 6:3. Перед этим турниром у нее была серия из четырех поражений подряд.

Немецкая теннисистка Татьяна Мария (фото: https: instagram.com/tatjanamaria87)

История личных встреч

Теннисистки пересекались лишь однажды - в 2023 году на турнире в Торонто. Тогда Костюк выиграла менее чем за час со счетом 6:0, 6:2.

Прогноз на матч

Эксперты отмечают, что Костюк имеет преимущество по возрасту, рейтингу и скорости игры.

Главным преимуществом Марии может стать отсутствие давления из-за ожидания результата.

Прогнозируется победа украинки с форой - 4,5 гейма, вероятность чего букмекеры оценивают коэффициентом 1.81.

Напомним, что другая украинка, Юлия Стародубцева (WTA №63), в первом круге уступила француженке Леолии Жанжан (WTA №95) в трех сетах.