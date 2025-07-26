Киченок зажигает: украинка выиграла второй турнир WTA за две недели

Украинская теннисистка Надежда Киченок продолжает поражать своими выступлениями на международной арене. Вместе с японкой Макото Ниномией она одержала победу в финале парного турнира WTA 250 в Праге. Этот титул стал для Киченок уже вторым за последние две недели и 11-м в ее карьере на турнирах WTA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на матч с участием украинки.

Украинско-японский тандем продемонстрировал уверенную игру на протяжении всего соревнования. Они начали свое выступление в Праге с победы над итальянкой Анджеликой Морателли и сербкой Ниной Стоянович.

В четвертьфинале теннисистки также в двух сетах одолели испанку Ивонне Кавалье-Реймерс и "нейтральную" Марию Козыреву.

В полуфинальном матче Киченок и Ниномия продолжили свою победную серию, одолев британку Эмили Эпплтон и нидерландку Изабель Гаверлаг, что обеспечило им место в решающем матче.

Надежда Киченок (фото: instagram.com/nadiakichenok / Arata Yamaoka)

Напряженный финал и волевая победа

В финале парного разряда на турнире WTA 250 Надежда и Макото встретились с местным дуэтом - чешками Луцией Гавличковой и Лаурой Самсон. Матч оказался чрезвычайно драматичным.

Украинско-японская пара неудачно начала поединок, уступив в первом сете с разгромным счетом. Однако Киченок и Ниномия продемонстрировали настоящий характер, полностью перехватив инициативу во второй партии. Они повели в счете, выиграв три гейма подряд, и довели сет до победного завершения.

Судьба титула решалась в третьем сете, который проходил в формате супертайбрейка. Игроки обменивались очками, сохраняя интригу до последнего. Впоследствии Киченок и Ниномия сумели захватить инициативу, выйдя вперед 5:4, а затем дожали соперниц, завершив сет со счетом 10:7 и завоевав титул чемпионок.

WTA 250. Прага. Парный разряд, финал

Лючи Гавличкова / Лаура Самсон (Чехия) - Надежда Киченок / Макото Ниномия (Украина / Япония) - 1:2 (6:1, 4:6, 7:10)

Надежда Киченок и Макото Ниномия (фото: Pavel Lebeda / sportpics.cz)

Второй триумф подряд и 11-й титул в карьере

Эта победа в Праге стала для Надежды Киченок вторым титулом за последние две недели. На прошлой неделе украинская теннисистка вместе с Макото Ниномией уже торжествовала на турнире WTA 250 в Гамбурге, одержав победу над венгеркой Анной Бондарь и нидерландкой Аранча Рус (2:1 по сетам).

В целом, этот парный титул в Праге стал для Надежды Киченок уже 11-м за время ее выступлений в Туре WTA, подчеркивая ее статус одной из самых успешных украинских теннисисток в парном разряде.

Надежда Киченок и Макото Ниномия торжествовали в Гамбурге (фото: instagram.com/nadiakichenok)