Сьогодні в Цинциннаті: Костюк зіграє з 41-річною чемпіонки WTA

Сьогодні, 9 серпня на турнірі серії WTA 1000 у Цинциннаті Марта Костюк проведе свій стартовий матч, де зустрінеться з німкенею Татьяною Марією.

Старт Костюк у Цинциннаті

Друга ракетка України (WTA №27) розпочне виступи з другого кола, оскільки потрапила до основної сітки як 25-та сіяна. У стартовому матчі суперницею стане Татьяна Марія (WTA №41).

Поєдинок відбудеться 9 серпня о 18:00 за київським часом на корті Court 4, і буде першим запуском ігрового дня. Призовий фонд змагань становить 5 мільйонів 152 тисячі 599 доларів США.

Минулого тижня Костюк виступала на турнірі в Торонто, де дійшла до чвертьфіналу, але знялася з матчу проти Єлени Рибакіної через проблеми із зап’ястком.

Попри нестабільність у цьому сезоні, українка вже неодноразово демонструвала характер і вміння відіграватися після програного першого сету.

Суперниця з великим досвідом

Татьяна Марія 8 серпня відсвяткувала 41-й день народження та продовжує успішно виступати на турнірах.

Цього року німкеня виграла змагання ITF в Індії, а головною сенсацією стала її перемога на трав’яному турнірі WTA 500 у Лондоні, де вона пройшла кваліфікацію та здолала таких суперниць, як Лейла Фернандес, Кароліна Мухова, Олена Рибакіна та Медісон Кіз. У фіналі Марія перемогла Аманду Анісімову.

У Цинциннаті вона стартувала з впевненої перемоги над американкою Вітні Осігве – 6:2, 6:3. Перед цим турніром у неї була серія з чотирьох поразок поспіль.

Німецька тенісистка Татьяна Марія (фото: https: instagram.com/tatjanamaria87)

Історія особистих зустрічей

Тенісистки перетиналися лише одного разу - у 2023 році на турнірі в Торонто. Тоді Костюк виграла менш ніж за годину з рахунком 6:0, 6:2.

Прогноз на матч

Експерти відзначають, що Костюк має перевагу за віком, рейтингом і швидкістю гри.

Головною перевагою Марії може стати відсутність тиску через очікування результату.

Прогнозується перемога українки з форою - 4,5 гейма, ймовірність чого букмекери оцінюють коефіцієнтом 1.81.

Нагадаємо, що інша українка, Юлія Стародубцева (WTA №63), у першому колі поступилася француженці Леолії Жанжан (WTA №95) у трьох сетах.