На сегодня нет официальных данных о прекращении гражданства Труханова, - адвокат

По состоянию на сегодня нет официальных данных о прекращении украинского гражданства бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова.

Как сообщает РБК-Украина , об этом адвокат Труханова Александр Лысак заявил во время заседания суда.

"На сегодняшний день любая официальная информация о прекращении гражданства Труханова ни от Государственной миграционной службы, территориального управления... Никакой информации нет относительно прекращения гражданства", - сказал адвокат.

Дело Труханова по непогоде в Одессе

Сегодня, 31 октября, Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела об избрании меры пресечения бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову. Его подозревают в служебной халатности, которая привела к гибели людей во время непогоды в конце сентября.

Напомним, в конце сентября в Одессе прошли сильные ливни, которые вызвали масштабные подтопления. Жертвами стихии стали девять человек, среди которых пятеро были членами одной семьи - они проживали на цокольном этаже дома, где за считанные минуты вода достигла критического уровня, не оставив возможности для спасения.

28 октября стало известно, что Труханову было вручено подозрение в служебной халатности.

Среди фигурантов двое его заместителей, должностные лица Департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия.

По данным правоохранителей, система водоотведения Одессы оказалась неподготовленной к стихии. Поэтому по факту служебной халатности Труханову и вышеуказанным фигурантам было сообщено о подозрении. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

Труханова лишили украинского гражданства

В октябре на сайте Офиса президента появилась петиция с призывом лишить Труханова украинского гражданства. Менее чем за сутки она набрала 25 тысяч подписей.

На следующий день СБУ сообщила, что Труханов потерял украинское гражданство из-за наличия российского паспорта.

Поэтому он автоматически покинул пост городского головы, а деятельность его советников прекратилась.

Зеленский образовал Одесскую городскую военную администрацию, ее возглавил Сергей Лысак, бывший руководитель Днепропетровской ОГА. Временно исполняющим обязанности мэра стал секретарь горсовета Игорь Коваль.