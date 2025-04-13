Неля Куковальская из Софии Киевской: Имеем доказательства – мощи Ярослава Мудрого в США

Где могут быть мощи Ярослава Мудрого, какие артефакты исчезли из Софии Киевской и почему Россия присваивает украинскую историю. О тайнах тысячелетнего храма – в большом интервью РБК-Украина рассказывает генеральный директор заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.

Главное:

Когда на самом деле построили Софию Киевскую?

Существует ли библиотека Ярослава Мудрого и где ее искать?

Что произошло с мощами Ярослава Мудрого и почему след ведет в США?

Какие святыни и артефакты похитила Россия?

Чем поражает София мировых лидеров?

Какие новые фрески и граффити до сих пор открывают в соборе?

Тысячелетние тайны Софии Киевской

– Раньше ученые утверждали, что Софийский собор построил Ярослав Мудрый, сейчас все чаще говорят, что его заложил Владимир Великий. Так кто на самом деле является основателем святыни?

– В науке уже 200 лет идет полемика, кто строил собор. Есть мнение, что 1017-1037 годы – время возведения собора и это именно период правления Ярослава Мудрого. Но София нам говорит о более раннем строительстве собора – 1011 год. Об этом свидетельствуют и фрески, и мозаики, и граффити. И этому комплексу научных исследований нельзя не верить.

Собор строили византийские мастера, которые приехали с Анной Порфирородной – женой Владимира Крестителя. София была главным храмом Киевской Митрополии, здесь находилась резиденция митрополита. Это был большой 13-ти купольный храм, двор которого окружала невысокая стена.

Генеральный директор заповедника "София Киевская" Неля Куковальская (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

На начало XI века это было величественное сооружение, потому что каменных храмов в городе было только два – Десятинная церковь и София Киевская. Десятинную разрушили в 1240 году, а София сохранилась до нашего времени.

Могу уверенно утверждать, что мало какой европейский храм имеет такой комплекс мозаики и фресок начала XI века. Даже в главном городе Византии – Константинополе (современном Стамбуле) не сохранилось подобных памятников этого периода.

Софийский собор в начале ХІ века (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Софийский собор после перестройки в ХVII-XVIII веках (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Как изменился храм за тысячу лет?

– В конце ХVII - начале XVIII веков при гетмане Иване Мазепе в соборе шла реконструкция: достроили вторые этажи, шесть боковых куполов, форму всех куполов изменили, добавили элементы украинского барокко. Все оштукатурили, фрески закрыли и расписали по-новому. Но уже в ХIX веке их начали открывать.

В соборе сохранились остатки аутентичного пола, который раскопали в 1936-40 годах. По нему мог ходить еще сам Владимир Креститель, точно ступали Ярослав Мудрый и его жена Ингигерда.

Остатки аутентичного пола в соборе (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

София Киевская (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

По обнаруженным фрагментам мы сделали реконструкцию одного участка пола. Разработали проекцию световой композиции: когда человек будет заходить в собор, то свет будет проецироваться на пол и воспроизводить орнамент древней мозаики. До большой войны уже все было отработано, но сейчас не хватает денег, бюджет не удовлетворяет все наши потребности.

Царские ворота, как и сам деревянный иконостас, появились значительно позже – это середина XVIII века. Они аутентичные, из серебра, отреставрированные в 2007-2008 годах. Их освятил Вселенский Патриарх Варфоломей. Именно тогда была первая попытка Украины получить Томос, но Россия сделала все, чтобы этого не произошло.

Царские ворота в Софии Киевской (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– В народе говорят, что пока стоит Оранта, будет стоять и Киев. Почему этот образ так важен для украинцев?

– Оранта в переводе с латинского – та, что молится. Богоматерь в Софии уже почти тысячу лет поднимает руки к Господу и благословляет нашу Украину на мир. Это изображение никогда не было поврежденным или разрушенным. Сколько было войн и всяких проблем, а руки Оранты не опустились ни разу.

И с первых дней войны, когда российские войска приблизились к Киеву, здесь ежедневно звучала молитва. За Украину все конфессии молились вместе. Софийская Оранта в голубой одежде изображена на желто-золотом фоне, в мозаике также присутствуют и красно-черные цвета. Эти символические для каждого украинца цвета с нами с XI века.

Интересно, что византийские мастера так построили храм, чтобы когда восходило солнце, лучи проходили сквозь окна, отражались в специальном камне и подсвечивали образ Оранты. Сам камень не сохранился, но есть та плита, где он был вмонтирован.

Оранта ни разу за тысячу лет не была повреждена (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Плита, в которой был вмонтирован камень, отражавший солнечные лучи на Оранту (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– В Софии Киевской больше всего в мире сохранилось мозаик и фресок XI века. Какие тайны они скрывают?

– Часто можно услышать, что на одной из центральных фресок изображены дочери Ярослава Мудрого. Так это трактовали в советское время. Но когда реставраторы раскрыли ее, то наши ученые выяснили, что это на самом деле ктиторский портрет семьи Владимира. То есть изображение тех, кто способствовал строительству храма. Там Владимир и его сыновья – Ярослав, Борис с женой, а также Глеб.

Очень интересными памятниками являются граффити, сохранившиеся на стенах храма. На сегодня их 7,5 тысячи насчитывается. Настоящим рекордсменом по количеству граффити является фреска святого Онуфрия в одной из галерей собора. Люди верили, что он исцеляет от болезней костей, поэтому приклонялись к его коленям. На фреске они оставляли свои молитвы. Есть даже договор о покупке княгиней Всеволодовой земли, которая принадлежала княгине Бояновой.

Слева направо: князь Глеб, жена Бориса, князь Борис, князь Ярослав Мудрый (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Фреска ХІ века с изображением святого Онуфрия (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Граффити на изображении Онуфрия (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Ранее было исследовано только 318 граффити, а мы уже изучили их 7,5 тысячи (с 2000-го года, с тех пор как Неля Куковальская возглавила заповедник, – Ред.). Сейчас со шведскими коллегами мы оцифровываем граффити и они будут доступны на специально созданном сайте.

Во времена перестроек при гетмане Иване Мазепе галерея, где хранится изображение Святого Онуфрия, была превращена в отдельный богослужебный придел – Апостольский. Свое название он получил из-за того, что здесь были изображены святые равноапостольные Владимир и Ольга. Интересно, что святая Ольга изображена в образе мироносицы, одетая в украинскую традиционную одежду. Это – своеобразный намек на мать Мазепы – Марию Магдалину.

Раскрытие живописи в Софии продолжается и сейчас. Не так давно мы открыли два сюжета: Сретение и Крещение, которые написал украинский художник XIX века Иван Селезнев. Нам тогда заявляли, зачем вы это сделали? Дело в том, что в советское время все украинское надо было зарисовывать. А реставраторы были еще старой закалки, поэтому не могли пережить, что у нас здесь есть своя украинская живопись. Но это история собора и искусство должно быть вневременным.

Крещение и Сретение, которые написал украинский художник ХІХ века Иван Селезнев (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– То есть даже в ХХІ веке в соборе еще не все изображения открыты?

– В арке северного рукава трансепта (слева от иконостаса, – Ред.) еще остались две нераскрытые композиции живописи XIX века. До большой войны мы планировали их открыть. Сейчас я ищу средства, потому что нам надо взять подмости в аренду на 4 месяца. Это примерно 50 тысяч долларов.

– Удалось ли найти хотя бы намеки, где была знаменитая библиотека Ярослава Мудрого?

– По нашим исследованиям, она могла быть на южных хорах возле лестничной башни. При библиотеке был также скрипторий, в котором переписывали книги и делали переводы. По южной башне поднимались на хоры мужчины – князья и их близкое окружение, а по северной – женщины. Поэтому фрески в южной башне мужские – со сценами из охоты на экзотических зверей, также изображен константинопольский ипподром, где происходили все главные события Византийской империи.

Очевидно, по этой башне на хоры поднимались иностранные посольства, которые князь принимал в стенах собора – такой была тогдашняя традиция. Поскольку тогда посольства состояли из мужчин, то и поднимались на второй этаж именно по мужской части.

– Где сейчас может быть спрятана библиотека?

– Предположений было много разных. Ко мне даже приходили ясновидящие, которые магическими вещами пытались выяснить, где может быть библиотека и рассказывали: то там, то там. Но пока все без результатов. Единственная книга, которая к нам вернулась – это факсимильная копия Реймского Евангелия, на котором присягала Анна Ярославовна, когда выходила замуж за французского короля Генриха I.

Книга хранилась в Реймской муниципальной библиотеке. Я увидела это Евангелие на выставке "Святая Русь", которую провела Москва в Лувре в 2008 или 2009 году.

Тогда ко мне обратился директор Лувра Анри Луаретт со словами, что надо показать миру, что Русь на самом деле пошла из Киева, а не Москвы. Для этого французы хотели часть нашей коллекции взять на выставку. Мы собрали артефакты из разных музеев Украины, но тогдашний министр культуры Вовкун заявил, что "это неуместно". Это была большая политическая ошибка.

Мы не представили свою коллекцию. Я сама полетела на ту выставку, на нее миллионы людей со всего мира приезжали и видели, что "Русь началась с Москвы". Это ужасно.

Фрески в южной башне, где, вероятно, была расположена библиотека Ярослава Мудрого (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

В поисках мощей украинских святых и князей

– Вы были одной из ученых, которые открыли саркофаг Ярослава Мудрого в 2009 году и обнаружили, что мощей князя там нет...

– Ярослав Мудрый и его жена шведская принцесса Ингигерда были похоронены вместе в саркофаге. Впервые его открыли в 1936 году и убедились, что в нем действительно лежат скелеты мужчины и женщины. А в 1939-м, когда саркофаг открыли снова, изъяли кости и повезли для исследований в Ленинградский Институт антропологии и этнографии. Там была очень подробно сделана рентгенография всех костей и черепов.

За 70 лет с последнего исследования многое изменилось: методы исследований, появилась новая аппаратура и т.д., поэтому в 2009 году мы вскрыли его снова, чтобы исследовать содержимое саркофага с помощью современных технологий, в частности, анализа ДНК костей. Тогда оказалось, что в середине находится только один скелет – женский – Ингигерды. И мы начали поиски...

Склеп Ярослава Мудрого и его жены Ингигерды (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Все документы нам говорили, что кости Ярослава Мудрого здесь. Мы нашли воспоминания сторожа, который работал в Софии очень долго. Он писал, что перед Второй мировой войной ему сказали сжечь эти кости, но он этого не сделал. Во время немецкой оккупации скелет еще хранился здесь, так же как и единственная чудотворная икона Софии Киевской – Николая Мокрого, которая тоже потом исчезла.

Было много версий, куда делись кости. Я доложила министерству, что нет Ярослава Мудрого и меня отправили в Санкт-Петербург, но там их не нашли. Думали, что их перевезли в Москву, но там тоже не было.

Случайно мы наткнулись на статью доктора исторических наук Сергея Белоконя, который утверждал, что икона Николая Мокрого есть в Бруклине в украинской Церкви Святой Троицы в Нью-Йорке. Мы зацепились за эту ниточку и начали ее раскручивать.

Реконструкция внешности Ярослава Мудрого (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Есть ли подтверждение, что мощи Ярослава Мудрого в США?

– Я встречалась с Михаилом Герецем – старостой громады церкви, о которой писал Белоконь, где была эта икона и мощи Ярослава. Он мне сам об этом рассказывал. В 2017 году я поехала в Америку с видеооператором и тот все снял: Герец четко рассказал, как переносили мощи и икону в церковь, где они и хранились. Этому есть доказательства.

Мы рассказали об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому, и в 2023 году в своей речи он сказал, что американская сторона пообещала отдать нам икону Николая Мокрого. Я спрашивала потом еще и о мощах, нам сказали: "шаг за шагом".

– Знаю, что россияне охотились на мощи нашего князя...

– Россияне хотели выкупить мощи Ярослава Мудрого за 2 миллиона долларов, потому что им нужна материальная основа для подтверждения "своей истории", почему Владимир Креститель стоит у кремлевской стены. Это же ни в какие каноны исторически не вписывается. Ведь место и Владимира, и Ярослава здесь, в Киеве, столице Руси-Украины.

Мы должны возвращать в Украину своих героев, святых, историю. На этом стоит наше государство, базируются национальное сознание и идентичность. Недавно в Будапеште мне ученые рассказали, что имеют сведения о том, где сейчас находятся мощи князя Глеба. Его вместе с братом Борисом похоронили в Вышгороде и канонизировали в 1086 году, но потом их мощи исчезли. Думаю их поехать искать.

Не так давно Православная Церковь Украины канонизировала митрополита Рафаила Заборовского. Он был похоронен в Софийском соборе, а с недавних пор его мощи перенесли в Трапезную церковь, где все верующие могут к ним приложиться.

Сейчас мы уже 5 лет делаем все, чтобы жену Ярослава Ингигерду также признали святой. Ежегодно 23 февраля, в день ее смерти, проходит панихида у ее саркофага. Зато Россия возит по миру свою "святую", которую выдает за Ингигерду Новгородскую.

Неля Куковальская с 2009 года занимается поисками мощей Ярослава Мудрого (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Расскажите подробнее об этом.

– Россия переписала историю, что якобы Ингигерда в конце жизни не хорошо жила с Ярославом, поэтому ушла в монастырь в Новгород. Там стала монахиней под именем Анны, а после смерти ее канонизировали.

Россияне эти мощи теперь возят по миру, как шведскую княгиню Ингигерду. Но исследования показали, что это кости женщины 35 лет, а Ингигерда умерла старше. Вероятно, это останки первой жены Ярослава Мудрого Анны. Когда я эту историю рассказала шведским коллегам, они были, мягко говоря, очень удивлены.

Посягательство России на Софию Киевскую

– Сейчас Россия имеет какие-то артефакты из Софии Киевской?

– 56 предметов из Софийского собора не так давно наши ученые идентифицировали среди предметов, находящихся в музее московского кремля. Это напрестольные кресты, церковное облачение, иконы, дарохранительницы. Россияне оцифровали артефакты и сделали открытый каталог в интернете, так мы их и обнаружили.

В 1939 году, когда в Москве делали спектакль древнерусского искусства, тогда забрали мозаику с изображением святого Дмитрия Солунского, которая раньше находилась в Михайловском соборе. Мы до сих пор не можем ее вернуть. В 2000-х из России передали лишь некоторые фрагменты фресок.

Фрески Софии Киевской (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Иногда спекулируют, что на колокольне и Царских воротах собора есть двуглавый орел и это якобы маркер "русского мира"...

– Россияне ничего своего не имеют, они все воруют, как и символ Вселенского Патриархата. Дело в том, что с последней наследницей Византийского двора Софией Палеолог, которая вышла замуж за Ивана III, в Московию попал династический знак Палеологов – двуглавый орел.

В свое время и Анна Порфирородная привезла королевскую корону Владимиру Крестителю, после чего на монетах его начали изображать в короне. Царские регалии имели право унаследовать только сыновья Владимира от его брака с Анной – Борис и Глеб. А сыновья Владимира от других женщин не имели такого права.

Поэтому когда Борис и Глеб погибли, никто из других сыновей Владимира не посягал на царские регалии. И в России, когда умерли сыновья Ивана Грозного – внука Софии Палеолог, то преемники уже не имели права пользоваться символом – двуглавым орлом. Но московиты, как всегда, нарушили устоявшиеся мировые традиции, узурпировав этот символ.

Символ Вселенского Патриархата на Царских воротах (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

София Киевская во время войны

– За 40 дней до начала полномасштабной войны с купола Софии Киевской упал крест. Украинцы увидели в этом знак. Ученые верят в такие предсказания?

– В этом вопросе я прагматик, потому что понимаю, почему так произошло. В 50-х годах ХХ века эти все кресты изготовили, не соблюдая технологию – черный металл покрыли медью, которая со временем его разъела. Мы не успели заменить кресты.

Когда упал крест, мы временно поставили крест из Теплой Софии (бывшая трапезная, – Ред.), который стилистически другой. Как только его установили, так случилось, что сразу захватнические войска начали отходить от Киева и с Черниговщины. Сегодня продолжается реставрация и восстановление всех крестов Софийского собора за счет меценатов, в частности центрального – при содействии мэрии Лиссабона.

София Киевская (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Сейчас в Софию приезжает много мировых лидеров. Как они реагируют на экскурсии по собору?

– Иностранным делегациям всегда стараюсь показать частичку их истории. В 2022 году Президент Франции Эмануэль Макрон был чрезвычайно поражен тем, что Анна Ярославовна видела эти фрески и мозаики, ходила по мозаичному полу, поднималась по лестнице башен на хоры. Здесь ее отец благословлял на брак с французским королем Генрихом I.

Я показала Президенту Макрону граффити на стене собора, где Анна собственноручно написала свое имя. Он посмотрел и говорит: "Точно такая подпись есть на грамоте Суасонского аббатства". Правда, там указано Анна Регина, поскольку в то время она была королевой-регенткой при малолетнем сыне Филиппе. А надпись в соборе сделана еще княгиней.

Кстати, рядом с надписью Анны есть граффити о похороне Ярослава Мудрого. Именно из этой надписи мы точно знаем, что князя похоронили в воскресенье 20 февраля 1054 года.

Президенту Макрону я тогда подарила факсимильную копию Реймского Евангелия, о котором мы уже упоминали. У него был культурный шок.

И Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц посещал Софию. Его поразила в соборе есть фреска "Готские игры".

Надпись, сделанная Анной Ярославовной (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Надпись о захоронении Ярослава Мудрого (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– У вас сейчас экспонируется особенная "военная" икона, расскажите о ней?

– Это икона, на которой изображен Петр Конашевич-Сагайдачный, который не так давно стал святым. Она очень символична, потому что написана на остатках ящика из-под патронов, который привезли из Бучи. Сагайдачный – уникальная фигура в нашей истории. Он знаменит и прославлен тем, что разбил войска московитов.

Перед войной мы планировали привезти оригинал меча Сагайдачного, который хранится на Вавеле в Кракове. Но из-за боевых действий все отменили. Я не могла отказаться от этой идеи, поэтому начала искать копию.

Оказалось, что ее в 2019 году сделали для наших военно-морских сил. Я начала общаться с руководством ВМС и таки удалось найти копию меча, который в свое время находился на фрегате "Гетман Сагайдачный".

Его привезли в Киев как раз к 400-летию со дня смерти гетмана Сагайдачного. Мы тогда устроили целую акцию – Предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний освятил меч, икону из Бучи и флаги военно-морских сил.

Икону Петра Конашевича-Сагайдачного написали на остатках ящика из-под патронов (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Копия меча Сагайдачного (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Почему сейчас в Софии Киевской крайне редко проводят богослужения?

– Когда много людей в соборе, то резко повышается температурный и влажностный режим, а это вредно для монументальной живописи XI в. Поэтому мы стараемся ограничить количество людей в соборе, потому что его надо беречь.

Мы даже фрески подсвечиваем специальным светом средней шкалы, потому что обычный имеет ультрафиолет и инфракрасные лучи, из-за которых краска выцветает, а наш свет не вредит.

– Как изменилась работа Заповедника с начала войны?

– Сначала мы не работали: некоторые сотрудники присоединился к армии, некоторые эвакуировалась. 15 мая 2022 года мы возобновили работу всех наших музеев, работаем без выходных. Во время войны у нас добавилось много разных событий государственного уровня. Это Саммиты Первых леди и джентльменов, вручение Президенту Украины верительных грамот послами разных стран, встречи делегаций на самом высоком правительственном уровне.

Кроме того, музейные работники ежедневно ведут свою работу: это научные исследования, это и реставрация музейных предметов и недвижимых памятников, экскурсии для взрослых посетителей и детей, квесты, мастер-классы, музейные и музыкальные фестивали, и еще много чего, о чем можно узнать из анонсов на нашем музейном сайте, в ФБ и других соцсетях.

У нас много событий для детей, потому что есть безопасные места, где их спрятать во время тревоги. Пытаемся зарабатывать средства, потому что есть серьезное недофинансирование от государства. Бюджет на развитие у нас практически нулевой. И в этом пробеле нам очень помогают наши меценаты.

Интерьеры Софии Киевской (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– София Киевская является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Помогает ли вам эта организация сейчас?

– Заповедник сейчас за средства ЮНЕСКО и Лиссабонского университета вместе с их профессорами сделали 3D-сканирование Софийского собора и колокольни, на основе которых уже разработана модель напряженно-деформированного состояния колокольни под действием вероятного попадания дрона, сейсмической нагрузки, диверсионного вмешательства.

Также ждем получения различных приборов: таких как сейсмографов, акселерометров, которые будут фиксировать вибрационные нагрузки от взрывов, которые мы пока не имеем чем измерять. Расчетная модель даст нам возможность выявить слабые места в конструктиве памятника, чтобы заранее, если это будет необходимо, усилить их.

С гуманитарной помощью очень выручают наши коллеги из Германии. Мы получили от них много необходимых материалов для упаковки, реставрации, хранения музейного фонда, огнетушителей, осушителей.

В прошлом году они подарили самые современные, легкие подмости для реставрации монументальной живописи в Софийском соборе. Цена их почти 150 тысяч евро. Наши художники-реставраторы были очень благодарны немецким коллегам за эти средства.

Подмости, которые подарили Софии Киевской подарили немцы (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Будет ли у Украины шансы после победы вернуть утраченные ценности?

– За 30 лет Независимости Украины мы не смогли этого сделать. В свое время государством была создана специальная организация, которая занималась перемещением культурных ценностей, но ее ликвидировали.

Знаете, мне как-то приснилось, что прихожу на работу и коллеги говорят, что вот там идет процессия. Я смотрю: в Софию несут икону Николая Мокрого и мощи Ярослава Мудрого. А я стою и плачу от этого. Мечтаю, чтобы эти ценности вернулись в Украину. Я 16 лет жизни отдала этому. Пока это моя недопетая песня.

Неля Куковальская (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)