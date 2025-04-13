Почему в Софии Киевской почти не проводят богослужения: важное объяснение

Сейчас в Софии Киевской богослужения проводят крайне редко. Это делается исключительно для сохранения памятника архитектуры.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала генеральный директор заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.

Она объяснила, что когда в соборе собирается много людей, то резко повышается температурный режим и уровень влаги.

"Это вредно для монументальной живописи XI в. Поэтому мы стараемся ограничить количество людей в соборе, потому что его надо беречь", - сказала Куковальская.

Специалисты подсвечивают фрески специальным светом средней шкалы, поскольку обычный имеет ультрафиолет и инфракрасные лучи, из-за которых краска выцветает, рассказала генеральный директор заповедника.