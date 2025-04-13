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Почему в Софии Киевской почти не проводят богослужения: важное объяснение

Киев, Воскресенье 13 апреля 2025 17:57
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Почему в Софии Киевской почти не проводят богослужения: важное объяснение Фото: службы в Софийском соборе не проводятся, потому что нужно сохранить уникальные фрески (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Михаил Шилин, Василина Копытко

Сейчас в Софии Киевской богослужения проводят крайне редко. Это делается исключительно для сохранения памятника архитектуры.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала генеральный директор заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.

Она объяснила, что когда в соборе собирается много людей, то резко повышается температурный режим и уровень влаги.

"Это вредно для монументальной живописи XI в. Поэтому мы стараемся ограничить количество людей в соборе, потому что его надо беречь", - сказала Куковальская.

Специалисты подсвечивают фрески специальным светом средней шкалы, поскольку обычный имеет ультрафиолет и инфракрасные лучи, из-за которых краска выцветает, рассказала генеральный директор заповедника.

Зачем ученые исследовали микробы на фресках Софии

В 2023 году украинские микробиологи вместе с иностранными коллегами исследовали микробные повреждения фресок Софии Киевской. В НАНУ отметили, что в последние годы на фресках появились пятнистые поражения. На основе полученных результатов ученые планировали разработать эффективные способы борьбы с микробными повреждениями росписей собора, а также создать новую методику консервации национального памятника.

Другие уникальные фрески

В 2017 году в Одессе в здании, которое является памятником архитектуры "Крестьянский банк" (1914 года постройки, архитектор Юрий Дмитренко), обнаружили фрески на стене холла под облупившейся из-за плохих погодных условий штукатуркой.

Оказалось, что их создали в 1928 году известный украинский художник-монументалист Михаил Бойчук и представительница группы "бойчукистов" Антонина Иванова. Позже, в 30-х годах ХХ века, фрески были закрашены по требованию советской власти.

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Киев София Киевская
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