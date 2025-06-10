Софийский собор в Киеве поврежден из-за обстрела: что говорят в храме о последствиях

Повреждение карниза главной апсиды Софии Киевской , нанесенное во время российской атаки на столицу 10 июня, не является критическим. Сейчас в заповеднике собирают комиссию реставраторов для оценки ситуации. На восстановление может уйти месяц-полтора, по предварительным данным.

Последствия для Софии Киевской

10 июня в 4:40 утра в результате мощной взрывной волны, вызванной очередным массированным обстрелом Киева со стороны РФ, был поврежден оштукатуренный карниз центральной абсиды на восточном фасаде Софийского собора - памятника архитектуры XI века, входящего в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Наши охранники обходили территорию и обнаружили, что карниз на главной апсиде собора упал на подмостки. Об этом сразу сообщили моему первому заместителю, который занимается реставрационными вопросами. Мы вызвали полицию и составили акт. Сейчас будем собирать комиссию реставраторов", - сообщила Неля Куковальская.

Повреждения памятника уже осмотрел министр культуры Николай Точицкий. Также заповедник готовит сообщение в ЮНЕСКО о последствиях обстрела для святыни.

"Повреждения не критические. Это отпал карниз, сделанный, вероятно, в ХVІII веке, по нашим предварительным оценкам. Это видим по раствору, из которого он выполнен и как именно уложен. Мы его сможем восстановить, это не очень сложно", - добавила руководительница Заповедника.

Взрывная волна повредила карниз главной апсиды собора (фото: Facebook/Национальный заповедник "София Киевская")

По ее словам, сейчас еще трудно сказать, сколько займет восстановление, потому что сначала надо собрать специалистов, сделать анализы раствора, чтобы точно такой же состав подобрать для реставрации. На это может уйти месяц-полтора.

"Я переживала, что повреждения именно на главной апсиде, потому что могла осыпаться мозаика Марии Оранты. Но интерьер собора цел, большие стены "погасили" взрывную волну. Кирпичная система крепления себя очень хорошо проявила в этой ситуации. Просто обидно видеть, как страдают такие памятники, которые идентифицируют нашу украинскую нацию", - добавила Куковальская.

В заповеднике также отметили, что любые вибрационные нагрузки от взрывов представляют серьезную угрозу для сохранения конструкций святыни. Софийский собор постоянно находится в зоне повышенного риска из-за регулярных вражеских атак на столицу.

"Сейчас нам важно придать международную огласку об этом событии и не допустить его повторения", - заявили в пресс-службе Заповедника.

Неля Куковальская и Николай Точицкий осматривают повреждения Софии Киевской (фото: Facebook/Национальный заповедник "София Киевская")