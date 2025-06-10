"Современное варварство". Совет Церквей высказался о повреждении Софии Киевской

Россияне в очередной раз проявили варварство, когда во время их ночного удара по Киеву была повреждена София Киевская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Всеукраинского Совета Церквей.

Как напомнили в Совете Церквей, София Киевская является одним из древнейших храмов времен Киевской Руси - Украины. Ее строительство началось еще при князе Владимире Великом, который крестил Русь, а завершилось в XI веке. Собор включен в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Храм уцелел в 13 веке во время монголо-татарского нашествия. При Иосифе Сталине его хотели снести. Храм прошел через Вторую мировую войну и остался целым и невредимым. И только современные варвары из России, у которых нет ничего святого, нанесли удар, из-за которого София Киевская сегодня пострадала", - подчеркнули в Совете Церквей.

При этом повреждение Софии Киевской - не единственное проявление такого варварства. С начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила и повредила 670 храмов и молитвенных домов, убила 60 священнослужителей различных церквей и религиозных организаций. Многие священники и пасторы были незаконно арестованы и находились в российском плену.

На временно оккупированных территориях Россия незаконно арестовывает священнослужителей различных конфессий. Также там наблюдается тотальный контроль за религиозной жизнью.

"Мы, главы украинских церквей и религиозных организаций, обращаемся ко всему цивилизованному миру с просьбой принять все меры, чтобы остановить варварство, которое творит Российская Федерация, нанося ракетно-дроновые удары по вековым святыням и храмам, беря в плен и преследуя христиан и других религиозных деятелей за их убеждения и веру", - добавили в Совете.