РНБО погодила проведення всебічного аудиту "Укроборонпрому"

Фото: секретар РНБО Олександр Данилюк (facebook.com/rnbou)

Було ухвалено рішення про державний орган, який повинен виконувати функцію акціонера

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Данилюк провів координаційну нараду з питань реформування воєнно-промислового комплексу (ВПК), під час якої було досягнено згоди щодо питання проведення всебічного аудиту ДК "Укроборонпром". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Повідомляється, що ключовими темами наради стали процес реформування загальної системи управління у сфері ВПК, зокрема, ДК "Укроборонпром". Учасники обговорили перспективні напрями розвитку Концерну та процес формування нової моделі державного управління в сфері ВПК.

"За підсумками наради було ухвалено рішення щодо державного органу, який має виконувати функцію акціонера ДК "Укроборонпром", структури та принципів формування й роботи наглядової ради, побудови маркетингової стратегії та системи продаж у ДК "Укроборонпром". Крім того, учасники наради досягли згоди щодо питання проведення всебічного аудиту Концерну", - йдеться в повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, гендиректор "Укроборонпрому" Павло Букін заперечував інформацію про "відкати" з покупки підприємством авіаційних висотомірів і заявляв, що не збирається у відставку через скандал навколо інформації про розкрадання в оборонці.

Нагадаємо, в третій частині розслідування програми "Наші гроші" про розкрадання в армії говорилося, що Букін і звільнений з поста першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський викрали мільйони на міжнародному контракті.

Зокрема, "Укроборонпром" заплатив 580 тис. доларів за товар, чиста вартість якого - 85 тис. доларів. Журналісти підрахували, що з 460 тис. доларів переплати учасники схеми витратили 160 тис. на переведення у готівку, транзитні фірми і розмитнення за завищеною ціною. Чистий прибуток склав 300 тис. доларів.

Глава наглядової ради держконцерну Айварас Абромавічус заявив у середині липня, що нового керівника Державного концерну "Укроборонпром" призначать протягом декількох тижнів.