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Абромавічус анонсував зміну керівника "Укроборонпрому"

Новини » Політика    12.07.2019 - 15:19
Абромавічус анонсував зміну керівника "Укроборонпрому"
Фото: Айварас Абромавічус (УНІАН)

Уже прийняте рішення про зміну Букіна

Нового керівника Державного концерну "Укроборонпром" призначать протягом декількох тижнів. Про це заявив глава наглядової ради держконцерну Айварас Абромавічус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню "Ліга.нет".

Абромавічус підкреслив, що політичне рішення про зміну керівника ДК Павла Букіна вже прийнято.

"Шукаємо йому заміну... Думаю протягом декількох тижнів (буде призначений новий керівник, - ред.)", - сказав глава наглядової ради "Укроборонпрому".

Він підкреслив, що претендента на посаду наглядова рада шукає самотужки - без конкурсу.

"Разом зі мною до наглядової ради увійшли двоє людей, які мають хороше розуміння, що таке оборонний сектор і кадрового потенціалу в ньому. Це Андрій Загороднюк і Давид Арахамія. Як мій радник працює Роман Бондар - один з найвідоміших рекрутерів у цій країні. Ми разом займаємося пошуком людей на топові позиції у концерні", - розповів глава наглядової ради.

Як писало РБК-Україна раніше, гендиректор "Укроборонпрому" Павло Букін заперечував інформацію про "відкати" з покупки підприємством авіаційних висотомірів і заявляв, що не збирається у відставку через скандал навколо інформації про розкрадання в оборонці.

Нагадаємо, в третій частині розслідування програми "Наші гроші" про розкрадання в армії говорилося, що Букін і звільнений з поста першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський викрали мільйони на міжнародному контракті.

Зокрема, "Укроборонпром" заплатив 580 тис. доларів за товар, чиста вартість якого - 85 тис. доларів. Журналісти підрахували, що з 460 тис. доларів переплати учасники схеми витратили 160 тис. на переведення у готівку, транзитні фірми і розмитнення за завищеною ціною. Чистий прибуток склав 300 тис. доларів.

Додамо також, 11 липня міністр економічного розвитку України в 2014-2016 роках Айварас Абромавічус був обраний головою наглядової ради "Укроборонпрому".

Абромавичуса обрали головою наглядової ради "Укроборонпрому" Зеленський ввів Арахамію до наглядової ради "Укроборонпрому"
Новини України Айварас АбромавічусУкроборонпром
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