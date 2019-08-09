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СНБО согласовал проведение всестороннего аудита "Укроборонпрома"

Новости » Политика    09.08.2019 - 22:58
СНБО согласовал проведение всестороннего аудита "Укроборонпрома"
Фото: секретарь СНБО Александр Данилюк (facebook.com/rnbou)

Было принято решение о государственном органе, который должен выполнять функцию акционера

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк провел координационное совещание по вопросам реформирования военно-промышленного комплекса (ВПК), во время которого было достигнуто согласие по вопросу проведения всестороннего аудита ГК "Укроборонпром". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Сообщается, что ключевыми темами совещания стали процесс реформирования общей системы управления в сфере ВПК, в частности, ГК "Укроборонпром". Участники обсудили перспективные направления развития Концерна и процесс формирования новой модели государственного управления в сфере ВПК.

"По итогам совещания было принято решение относительно государственного органа, который должен выполнять функцию акционера ГК "Укроборонпром", структуры и принципов формирования и работы наблюдательного совета, построения маркетинговой стратегии и системы продаж в ГК "Укроборонпром". Кроме того, участники совещания достигли согласия по вопросу проведения всестороннего аудита Концерна", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, гендиректор "Укроборонпром" Павел Букин отрицал информацию об "откатах" с покупки предприятием авиационных высотомеров и заявлял, что не собирается в отставку из-за скандала вокруг информации о хищениях в оборонке.

Напомним, в третьей части расследование программы "Наші гроші" о хищениях в армии говорилось, что Букин и Олег Гладковский, который был уволен с поста первого заместителя секретаря СНБО, похитили миллионы на международном контракте.

В частности, "Укроборонпром" заплатил 580 тыс. долларов за товар, чистая стоимость которого - 85 тыс. долларов. Журналисты подсчитали, что с 460 тыс. долларов переплаты участники схемы потратили 160 тыс. на обналичивание, транзитные фирмы и растаможивание по завышенной цене. Чистая прибыль составила 300 тыс. долларов.

Глава наблюдательного совета госконцерна Айварас Абромавичус заявил в середине июля, что нового руководителя Государственного концерна "Укроборонпром" назначат в течение нескольких недель.

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