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Снайперы спецназа СБУ устроили ночную "охоту" на россиян на Донбассе (видео)

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Донбасс, Суббота 18 февраля 2023 13:54
Снайперы спецназа СБУ устроили ночную "охоту" на россиян на Донбассе (видео) Фото: снайперы спецназа СБУ "Альфа" уничтожили несколько россиян на Донбассе (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ показали, как уничтожают россиян на востоке Украины. Сами снайперы из этого "рейда" вернулись невредимыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ночной отстрел россиян на востоке", - говорится в сообщении.

Как добавили в СБУ, спецназовцы "отработали" оккупантов на одном из самых горячих направлений.

"Группа ЦСО "А" СБУ после выполнения задания вернулась без потерь", - добавили в спецслужбе.

Как сообщалось, ВСУ на юге и востоке уничтожили шесть российских беспилотников, которые пытались собирать информацию о расположении позиций ВСУ.

Также украинские десантники уничтожили российский танк Т-90 "Прорыв". Технику обезвредили двумя выстрелами из Javelin.

В общей сложности по данным на утро субботы, 18 февраля, ВСУ ликвидировали за сутки 1010 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 142270 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили две ПВО и три БПЛА.

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