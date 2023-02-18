Снайперы спецназа СБУ устроили ночную "охоту" на россиян на Донбассе (видео)
Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ показали, как уничтожают россиян на востоке Украины. Сами снайперы из этого "рейда" вернулись невредимыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ночной отстрел россиян на востоке", - говорится в сообщении.
Как добавили в СБУ, спецназовцы "отработали" оккупантов на одном из самых горячих направлений.
"Группа ЦСО "А" СБУ после выполнения задания вернулась без потерь", - добавили в спецслужбе.
Как сообщалось, ВСУ на юге и востоке уничтожили шесть российских беспилотников, которые пытались собирать информацию о расположении позиций ВСУ.
Также украинские десантники уничтожили российский танк Т-90 "Прорыв". Технику обезвредили двумя выстрелами из Javelin.
В общей сложности по данным на утро субботы, 18 февраля, ВСУ ликвидировали за сутки 1010 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 142270 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили две ПВО и три БПЛА.
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