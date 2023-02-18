Снайпери спецназу СБУ влаштували нічне "полювання" на росіян на Донбасі (відео)

Снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ показали, як нищать росіян на сході України. Самі снайпери з цього "рейду" повернулись неушкодженими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували нічний відстріл росіян на сході", - йдеться в повідомленні.

Як додали в СБУ, спецпризначенці "відпрацювали" окупантів на одному з найгарячіших напрямків.

"Група ЦСО "А" СБУ після виконання завдання повернулася без втрат", - додали в спецслужбі.

Як повідомлялось, ЗСУ на півдні та сході знищили шість російських безпілотників, які намагалися збирати інформацію про розташування позицій ЗСУ.

Також українські десантники знищили російський танк Т-90 “Прорив”. Техніку знешкодили двома пострілами з Javelin.

Загалом за даними на ранок суботи, 18 лютого, ЗСУ ліквідували за добу 1010 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 142270 військових. Крім того, ЗСУ знищили дві ППО та три БПЛА.