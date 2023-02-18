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Украинские десантники из Javelin уничтожили российский танк "Прорыв"

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Украина, Суббота 18 февраля 2023 10:12
Украинские десантники из Javelin уничтожили российский танк "Прорыв" Фото: ВСУ из Javelin уничтожили российский танк "Прорыв" (mil.in.ua/иллюстрация)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники уничтожили российский танк Т-90 "Прорыв". Технику обезвредили двумя выстрелами из Javelin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Так, на днях враг атаковал позиции своим новейшим танком Т-90 "Прорыв". Но передовое подразделение было готово к встрече с противником.

"Расчет противотанкового ракетного комплекса Javelin двумя точными выстрелами уничтожил гордость российского машиностроения, оставив на месте кучу обожженного металла", - говорится в сообщении.

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