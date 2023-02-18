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Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки

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Украина, Суббота 18 февраля 2023 08:16
Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки Фото: Генштаб обновил потери России в Украине на 18 февраля (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро субботы, 18 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 1010 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 142270 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили две ПВО и три БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 142270 (+1010) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3303 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 6533 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 2326 (+4) ед,
  • РСЗО - 469 (+2) ед,
  • средства ПВО - 243 (+2) ед,
  • самолетов - 298 (+0) ед,
  • вертолетов - 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2016 (+3),
  • крылатые ракеты - 871 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5196 (+9) ед,
  • специальная техника - 223 (+2)

Как сообщалось, ВСУ на юге и востоке уничтожили шесть российских беспилотников, которые пытались собирать информацию о расположении позиций ВСУ.

Также украинские военные отбили несколько атак оккупантов в районе Угледара Донецкой области, а также нанесли ряд точных ударов по центрам логистики российских войск в Херсонской области.

Кроме того, российские оккупанты 17 февраля продолжали наступать на пяти направлениях. В то же время поразили 3 района сосредоточения живой силы противника и позицию зенитно-ракетного комплекса C-300.

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