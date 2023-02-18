Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки

По данным на утро субботы, 18 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 1010 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 142270 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили две ПВО и три БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Как сообщалось, ВСУ на юге и востоке уничтожили шесть российских беспилотников, которые пытались собирать информацию о расположении позиций ВСУ.

Также украинские военные отбили несколько атак оккупантов в районе Угледара Донецкой области, а также нанесли ряд точных ударов по центрам логистики российских войск в Херсонской области.

Кроме того, российские оккупанты 17 февраля продолжали наступать на пяти направлениях. В то же время поразили 3 района сосредоточения живой силы противника и позицию зенитно-ракетного комплекса C-300.

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