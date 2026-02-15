Британский завод снарядов для Украины буксует уже полгода: что произошло

В Британии уже больше чем на шесть месяцев задерживается открытие завода по производству артиллерийских снарядов, которые в том числе должны были поставлять для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Ожидалось, что завод в Гласкоэде на Юге Уэльса позволит Британии в 16 раз увеличить свои возможности по производству артиллерийских снарядов, пополнить запасы, которые истощились, а также увеличить поставки для Украины.

Старт производства должен был начаться летом 2025 года, однако изданию стало известно, что этого до сих пор так и не случилось.

В ответ на запрос о комментарии компания BAE Systems подтвердила задержку, заявив, что она выдана решением, принятым в середине строительства в прошлом году - удвоить мощность завода.

"После начала строительства мы приняли стратегическое решение удвоить производственную мощность по сравнению с первоначальным проектом, увеличив объемы производства 155-мм снарядов в 16 раз, что повлияло на сроки выполнения работ", - сказал он.

Как известно, компания производит 155-мм артиллерийские снаряды, которые соответствуют стандартам НАТО и обычно используются в мобильных полевых орудиях.

Аналитик в области обороны Фрэнсис Туса заявил, что 155-мм снаряды являются "основной всех армий, когда они вступают в войну", поэтому наличие надлежащих запасов "крайне важно".

The Guardian также уточняет, что BAE производила от 3000 до 5000 155-мм снарядов в год, а это значит, что даже обещание увеличить производство в 16 раз позволит изготавливать лишь до 80 000 снарядов в год.

Для сравнения, немецкая компания-производитель вооружений Rheinmetall открыла в 2025 году новый завод, который позволит стране производить 1,1 млн снарядов к 2027 году.

Говоря о ситуации с Британией Туса пояснил, что при отсутствии наращивании поставок, любое развертывание войск в Восточной Европе или подкрепления в Эстонии означало бы, что они имели б 155-мм боеприпасы всего на несколько дней. И даже если бы их было б 64 тысячи - этого возможно б, хватило лишь на месяц.

Резюмируя The Guardian добавило, что согласно заявлению правительства Британии, в ближайшие годы в стране будет построено еще 6 новых заводов по производству боеприпасов. Однако пока нет информации, где именно они будут расположены.