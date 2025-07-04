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Смог после российских атак. Что делать, когда воздух становится опасным

Пятница 04 июля 2025 12:48
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Смог после российских атак. Что делать, когда воздух становится опасным Киев накрыло сильным смогом после ночных обстрелов (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Сандул

В Киеве в очередной раз фиксируют загрязненный воздух в результате российских атак. Люди жалуются на запах продуктов горения, а загрязненный воздух и смог можно увидеть невооруженным глазом.

РБК-Украина рассказывает, чем вредно вдыхание такого воздуха и как защитить себя.

Чем вреден задымленный воздух?

Опасным следствием российских обстрелов и масштабных пожаров является выделение в воздух угарного газа и твердых частиц, которые могут вызвать проблемы со здоровьем.

Вдыхание воздуха, загрязненного продуктами горения, вредно для людей с:

  • сердечно-сосудистыми заболеванием
  • заболеваниями дыхательной системы - астмой, бронхитом и т.д.
  • болезнями кожи
  • склонностью к аллергическим проявлениям

У таких людей хронические заболевания могут обостряться.

Впрочем, и здоровым людям не стоит вдыхать загрязненный воздух - продукты горения являются токсичными и ими можно отравиться, а также они раздражают глаза, нос и горло.

Что делать при задымленности?

Если местные власти сообщают о плохом качестве воздуха, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • по возможности оставаться дома
  • не открывать окна
  • если все-таки нужно открыть окно, его необходимо завесить увлажненной тканью
  • пить много воды
  • пользоваться увлажнителем воздуха
  • как можно чаще делать влажную уборку
  • поставить в помещении емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха
  • выходя на улицу, надевать маску-респиратор
  • не выходить на улицу утром, когда концентрация дыма в воздухе самая высокая
  • после выхода на улицу принять душ
  • детям, беременным женщинам и пожилым людям от прогулок стоит вообще отказаться.

При этом специалист Киевского городского центра профилактики болезней Минздрава Андрей Косинов не советует включать кондиционеры, ведь они не имеют фильтров, которые способны справиться с задымлением, и во время работы кондиционера по дому фактически будет циркулировать загрязненный воздух.

Важно: в случае общего недомогания, одышки, кашля, головокружения необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Добавим, что для эффективной защиты от загрязненного воздуха важно использовать проверенные методы: носить респираторы класса FFP2/N95 или выше (если это необходимо), использовать качественные очистители воздуха дома и следить за индексами качества воздуха.

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При написании материала были использованы источники: Киевский городской центр профилактики болезней МОЗ, ВОЗ.

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