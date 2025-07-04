Смог после российских атак. Что делать, когда воздух становится опасным
В Киеве в очередной раз фиксируют загрязненный воздух в результате российских атак. Люди жалуются на запах продуктов горения, а загрязненный воздух и смог можно увидеть невооруженным глазом.
РБК-Украина рассказывает, чем вредно вдыхание такого воздуха и как защитить себя.
Чем вреден задымленный воздух?
Опасным следствием российских обстрелов и масштабных пожаров является выделение в воздух угарного газа и твердых частиц, которые могут вызвать проблемы со здоровьем.
Вдыхание воздуха, загрязненного продуктами горения, вредно для людей с:
- сердечно-сосудистыми заболеванием
- заболеваниями дыхательной системы - астмой, бронхитом и т.д.
- болезнями кожи
- склонностью к аллергическим проявлениям
У таких людей хронические заболевания могут обостряться.
Впрочем, и здоровым людям не стоит вдыхать загрязненный воздух - продукты горения являются токсичными и ими можно отравиться, а также они раздражают глаза, нос и горло.
Что делать при задымленности?
Если местные власти сообщают о плохом качестве воздуха, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
- по возможности оставаться дома
- не открывать окна
- если все-таки нужно открыть окно, его необходимо завесить увлажненной тканью
- пить много воды
- пользоваться увлажнителем воздуха
- как можно чаще делать влажную уборку
- поставить в помещении емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха
- выходя на улицу, надевать маску-респиратор
- не выходить на улицу утром, когда концентрация дыма в воздухе самая высокая
- после выхода на улицу принять душ
- детям, беременным женщинам и пожилым людям от прогулок стоит вообще отказаться.
При этом специалист Киевского городского центра профилактики болезней Минздрава Андрей Косинов не советует включать кондиционеры, ведь они не имеют фильтров, которые способны справиться с задымлением, и во время работы кондиционера по дому фактически будет циркулировать загрязненный воздух.
Важно: в случае общего недомогания, одышки, кашля, головокружения необходимо как можно скорее обратиться к врачу.
Добавим, что для эффективной защиты от загрязненного воздуха важно использовать проверенные методы: носить респираторы класса FFP2/N95 или выше (если это необходимо), использовать качественные очистители воздуха дома и следить за индексами качества воздуха.
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При написании материала были использованы источники: Киевский городской центр профилактики болезней МОЗ, ВОЗ.