ua en ru
Пт, 04 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Киев накрыл дым после ночной атаки: КГГА рассказали о состоянии воздуха

Пятница 04 июля 2025 10:42
UA EN RU
Киев накрыл дым после ночной атаки: КГГА рассказали о состоянии воздуха Фото: в КГГА рассказали о состоянии воздуха (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В результате ночной атаки России на Киев в городе возникли пожары, а в воздухе появился ощутимый запах горелого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Над столицей образовался смог, однако официально уровень загрязнения остается низким.

Что говорят в городской администрации

По состоянию на утро 4 июля референтные станции мониторинга качества воздуха в Киеве не зафиксировали превышения допустимых норм.

Уровень загрязнения твердыми частицами, диоксидом серы, оксидами азота и другими веществами остается низким, а радиационный фон в городе - в пределах нормы.

Однако запах дыма может быть заметным даже в условиях низких показателей загрязнения, объясняют в КГГА.

После взрывов продукты горения остаются в воздухе, и ветер может как поднимать их выше уровня мониторинговых приборов, так и разносить по разным районам.

Если есть запах дыма в районе, то рекомендуется:

  • закрыть окна;
  • по возможности ограничить пребывание на улице;
  • пить больше воды.

Атака на Киев 4 июля

Этой ночью Россия нанесла массированную комбинированную атаку по Киеву, применив ракеты и дроны-камикадзе. В шести районах столицы зафиксированы последствия удара - разрушения, пожары и задымление.

После атаки в Киеве наблюдалось заметное ухудшение качества воздуха. Город накрыл дым, в воздухе появился резкий запах горелого. В некоторых районах образовался смог.

По данным Воздушных сил, этой ночью Россия запустила по территории Украины 539 дронов и 11 ракет, среди которых были баллистические, крылатые ракеты и "Кинжалы". Основным направлением удара была именно столица.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Киев
Новости
РФ ночью запустила 550 дронов и ракет, Киев - основное направление удара: детали обстрела
РФ ночью запустила 550 дронов и ракет, Киев - основное направление удара: детали обстрела
Аналитика
Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине