Смог після російських атак. Що робити, коли повітря стає небезпечним

В Києві вкотре фіксують забруднене повітря внаслідок російських атак . Люди скаржаться на запах продуктів горіння, а забруднене повітря і смог можна побачити неозброєним оком.

РБК-Україна розповідає, чим шкідливе вдихання такого повітря і як захистити себе.

Чим шкідливе задимлене повітря?

Небезпечним наслідком російських обстрілів і масштабних пожеж є виділення у повітря чадного газу і твердих часточок, які можуть спричинити проблеми зі здоров’ям.

Вдихання повітря, забрудненого продуктами горіння, шкідливе для людей із:

серцево-судинними захворюванням

захворюваннями дихальної системи - астмою, бронхітом тощо

хворобами шкіри

схильністю до алергічних проявів

У таких людей хронічні захворювання можуть загострюватися.

Втім, і здоровим людям не варто вдихати забруднене повітря - продукти горіння є токсичними й ними можна отруїтися, а також вони подразнюють очі, ніс і горло.

Що робити при задимленості?

Якщо місцева влада повідомляє про погану якість повітря, необхідно дотримуватися таких рекомендацій:

за можливості залишатися вдома

не відчиняти вікна

якщо все-таки потрібно відчинити вікно, його необхідно завісити зволоженою тканиною

пити багато води

користуватися зволожувачем повітря

якомога частіше робити вологе прибирання

поставити у приміщенні ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря

виходячи надвір, одягати маску-респіратор

не виходити надвір зранку, коли концентрація диму в повітрі найвища

після виходу надвір прийняти душ

дітям, вагітним жінкам і людям похилого віку від прогулянок варто взагалі відмовитися.

При цьому фахівець Київського міського центру профілактики хвороб МОЗ Андрій Косінов не радить вмикати кондиціонери, адже вони не мають фільтрів, які здатні впоратися із задимленням, і під час роботи кондиціонера по домівці фактично циркулюватиме забруднене повітря.

Важливо: у разі загального нездужання, задишки, кашлю, запаморочення необхідно якомога швидше звернутися до лікаря.

Додамо, що для ефективного захисту від забрудненого повітря важливо використовувати перевірені методи: носити респіратори класу FFP2/N95 або вище (якщо це необхідно), використовувати якісні очищувачі повітря вдома та стежити за індексами якості повітря.