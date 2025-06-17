Чем украинцы дышат после обстрелов: что в воздухе после атак и как защитить свои легкие

После массированных обстрелов в воздухе остаются токсичные вещества, которые незаметны, но опасны. Микрочастицы сажи, угарный газ, пары взрывчатки и пыль проникают в легкие, мозг и кровь, особенно если сразу выйти на улицу или открыть окна.

Какую опасность несет воздух после массированных обстрелов и как защитить свой организм, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Медицинского центра Доказательства и пульмонолога Дарьи Клименко в Instagram.

Что попадает в воздух после атаки после атаки

Микрочастицы сажи (РМ2,5,РМ10) - проникают в самые глубокие отделы легких

Угарный газ (CO), оксиды азота - токсичны для мозга и сердца

Пары горючего, остатки взрывчатки - могут иметь канцерогенное действие

Пыль от металлов, пластика, бетонных обломков

"Это невидимый дым после взрыва, и его последствия - куда дольше воздушной тревоги", - отмечают эксперты.

Как защититься от загрязненного воздуха

Не выходите сразу после прилета - дайте воздуху "осесть" хотя бы 2-4 часа

Держите окна закрытыми, даже если взрывы были далеко

Если есть - включайте очиститель воздуха с HEPA-фильтром

Носите респиратор FFP2/FFP3, если нужно быть на улице

После возвращения с улицы - умойтесь, промойте нос, пополощите горло

Пейте больше воды - она помогает выводить токсины

Проветривайте квартиру только после стабилизации ситуации и при отсутствии запаха гари

Не занимайтесь физическими нагрузками на улице после взрывов

Что стоит знать о масках

Эксперты подчеркнули, что защитить от вредного воздуха могут только маски FFP2/FFP3 (европейский стандарт) или N95/N99 (американский стандарт).

Поскольку это сертифицированные респираторы, фильтрующие мелкодисперсную пыль, включая опасные частицы, которые возникают после взрывов. Обычные медицинские маски в этой ситуации - не помогут.

Респиратор должен плотно прилегать к лицу - без щелей

Нельзя использовать повторно одноразовые респираторы (исключение - модели с клапаном или сменными фильтрами)

Клапан облегчает дыхание, но не защищает других от вашего выдоха (не для больных)

После использования - утилизируйте или продезинфицируйте согласно инструкции

"Берегите себя не только во время тревоги, но и после нее. Закрывайте окна. Используйте респираторы. Давайте себе покой и чистый воздух, насколько это возможно. Ваше дыхание - ваша сила", - добавили специалисты.