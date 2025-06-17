Чем украинцы дышат после обстрелов: что в воздухе после атак и как защитить свои легкие
После массированных обстрелов в воздухе остаются токсичные вещества, которые незаметны, но опасны. Микрочастицы сажи, угарный газ, пары взрывчатки и пыль проникают в легкие, мозг и кровь, особенно если сразу выйти на улицу или открыть окна.
Какую опасность несет воздух после массированных обстрелов и как защитить свой организм, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Медицинского центра Доказательства и пульмонолога Дарьи Клименко в Instagram.
Что попадает в воздух после атаки после атаки
Микрочастицы сажи (РМ2,5,РМ10) - проникают в самые глубокие отделы легких
Угарный газ (CO), оксиды азота - токсичны для мозга и сердца
Пары горючего, остатки взрывчатки - могут иметь канцерогенное действие
Пыль от металлов, пластика, бетонных обломков
"Это невидимый дым после взрыва, и его последствия - куда дольше воздушной тревоги", - отмечают эксперты.
Как защититься от загрязненного воздуха
- Не выходите сразу после прилета - дайте воздуху "осесть" хотя бы 2-4 часа
- Держите окна закрытыми, даже если взрывы были далеко
- Если есть - включайте очиститель воздуха с HEPA-фильтром
- Носите респиратор FFP2/FFP3, если нужно быть на улице
- После возвращения с улицы - умойтесь, промойте нос, пополощите горло
- Пейте больше воды - она помогает выводить токсины
- Проветривайте квартиру только после стабилизации ситуации и при отсутствии запаха гари
- Не занимайтесь физическими нагрузками на улице после взрывов
Что стоит знать о масках
Эксперты подчеркнули, что защитить от вредного воздуха могут только маски FFP2/FFP3 (европейский стандарт) или N95/N99 (американский стандарт).
Поскольку это сертифицированные респираторы, фильтрующие мелкодисперсную пыль, включая опасные частицы, которые возникают после взрывов. Обычные медицинские маски в этой ситуации - не помогут.
Респиратор должен плотно прилегать к лицу - без щелей
Нельзя использовать повторно одноразовые респираторы (исключение - модели с клапаном или сменными фильтрами)
Клапан облегчает дыхание, но не защищает других от вашего выдоха (не для больных)
После использования - утилизируйте или продезинфицируйте согласно инструкции
"Берегите себя не только во время тревоги, но и после нее. Закрывайте окна. Используйте респираторы. Давайте себе покой и чистый воздух, насколько это возможно. Ваше дыхание - ваша сила", - добавили специалисты.
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