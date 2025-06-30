ua en ru
Пн, 30 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Почему ребенок дышит ртом и чем это опасно: неонатолог объяснила, когда бить тревогу

Понедельник 30 июня 2025 17:15
UA EN RU
Почему ребенок дышит ртом и чем это опасно: неонатолог объяснила, когда бить тревогу Фото: Чем опасно дыхание ртом у ребенка (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Родители часто замечают: ребенок спит с открытым ртом или тяжело дышит. Но такая привычка - не пустяк. Она может свидетельствовать о проблемах со здоровьем и даже влиять на развитие ребенка.

О том, почему дети дышат ртом, какие могут быть последствия и что делать, рассказала врач-неонатолог Ирина Богославская в комментарии для РБК-Украина.

Почему ребенок должен дышать носом

"Обычно в жизни человека преобладает носовое дыхание. Дети первого года жизни вообще "не умеют" дышать ртом, они практически все время дышат через нос", - объясняет Богославская.

В первые месяцы жизни носовое дыхание критически важно: оно позволяет ребенку одновременно дышать, сосать и глотать без риска задохнуться.
Кроме того, дыхание носом очищает, увлажняет и согревает воздух, который попадает в легкие.

"Носовое дыхание выполняет важные функции, которые теряются при дыхании ртом", - подчеркивает неонатолог.

Почему ребенок начинает дышать ртом

"Дыхание ртом у детей может происходить за счет определенных причин, связанных с состоянием здоровья. Или это может быть привычка, которая появилась после перенесенной болезни, обычно ОРВИ, во время которой был насморк и отек слизистой оболочки носа, при этом ребенок привык дышать ртом. Болезнь прошла, а привычка осталась", - отмечает врач.

  • Самые распространенные причины:
  • аденоиды, полипы
  • воспалительные заболевания носа
  • искривление носовой перегородки
  • аллергия
  • травмы носа
  • слабость мышц рта и челюсти
  • лекарственные средства, пересушивающие слизистую.

Такое дыхание может стать постоянным и не заметным для родителей - но его последствия со временем оказываются очень серьезными.

К чему может привести дыхание ртом

Если проблема не решается, могут возникнуть следующие нарушения:

  • кислородное голодание мозга, постоянная усталость (количество кислорода, который поступает в организм человека, уменьшено на 15-20%)
  • снижение иммунитета
  • нарушение развития (задержка физического, умственного, речевого развития)
  • нарушение сна
  • формирование неправильного прикуса, развитие кариеса, заболевания десен
  • изменения выражения лица ("аденоидное" лицо)
  • ухудшение обучения
  • некомфортное эмоциональное состояние, особенно в коллективе

Как действовать родителям

Первое, что советует врач - не игнорировать проблему и обратиться к специалистам.
"Обратиться к врачу педиатру, отоларингологу, ортодонту, или другому специалисту при необходимости для определения причин и лечения", - говорит Богославская.
Также стоит создать правильные условия дома:

  • Увлажнение воздуха в комнате
  • Частое проветривание
  • Избегать пересыхания слизистых (употребление достаточного количества жидкости)

Правильное дыхание - это не просто комфорт, а основа здорового роста, развития мозга, иммунитета и даже успешного обучения. Если вы заметили, что ребенок часто дышит ртом - это повод не откладывать визит к врачу.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Ребенок Врачи Здоровье
Новости
Какими будут курсы доллара и евро в июле: прогноз банкира
Какими будут курсы доллара и евро в июле: прогноз банкира
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу