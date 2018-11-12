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СММ ОБСЄ повідомляє про примусове голосування в "Л/ДНР"

Новини » Політика    12.11.2018 - 18:14
СММ ОБСЄ повідомляє про примусове голосування в "Л/ДНР"
Фото: ОБСЄ (OSCE/Evgeniy Maloletka)

Спостерігачі бачили від двох до чотирьох озброєних бойовиків на "виборчих дільницях"

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомляють, що люди на тимчасово окупованих територіях Донбасу боялися "не голосувати" 11 листопада пыд час "виборів", так як побоювалися затримки зарплат і соцвиплат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

"Люди відчували себе вимушеними "голосувати", оскільки у протилежному випадку вони зіткнулися б з перервами в зарплатах або соцвиплатах в районах, не контрольованих урядом", - повідомляють спостерігачі зі слів опитаних жителів окупованих територій.

Але в той же час деякі люди боялися йти на "вибори", оскільки побоювалися, що в подальшому зможуть зіткнутися з перешкодами при в'їзді на контрольовану територію.

Також представники СММ ОБСЄ зафіксували від двох до чотирьох озброєних бойовиків на так званих "виборчих дільницях".

Більш того, на деякий час в Донецьку був выдсутный мобільний зв'язок Vodafone. Також не функціонував місцевий мобільний оператор Phoenix.

Нагадаємо, що 11 листопада на території ОРДЛО відбулися "вибори" ватажків так званих "Л/ДНР". Явка на "виборах" становила 80,1% в "ДНР", і 77% - у "ЛНР". За попередніми результатами, новим ватажком "ЛНР" став Леонід Пасічник, а "ДНР" - Деніс Пушилін.

У ЦВК заявили, що "вибори" в ОРДЛО не мають ніяких правових наслідків, так як були проведені з порушеннями Конституції України і виборчого законодавства.

Як повідомляло РБК-Україна, високий представника європейської дипломатії Федеріка Могерини заявила, що "вибори" на окупованому Донбасі є недійсними і Євросоюз не визнає їх результатів. Відповідальність за проведення цього "голосування" ЄС покладає на Росію.

 

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