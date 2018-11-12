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СММ ОБСЕ сообщает о принудительном голосовании в "Л/ДНР"

Новости » Политика    12.11.2018 - 18:14
СММ ОБСЕ сообщает о принудительном голосовании в "Л/ДНР"
Фото: ОБСЕ (OSCE/Evgeniy Maloletka)

Наблюдатели видели от двух до четырех вооруженных боевиков на "избирательных участках"

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщают, что люди на временно оккупированных территориях Донбасса боялись "не голосовать" 11 ноября на "выборах", так как опасались заддержки зарплат и соцвыплат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

"Люди чувствовали себя вынужденными "голосовать", поскольку в противном случае они столкнулись бы с перерывами в зарплатах или соцвыплатах в районах, не контролируемых правительством", - сообщают наблюдатели со слов опрошенных жителей оккупированных территорий.

Но в то же время некоторые люди боялись идти на "выборы", так как опасались, что в дальнейшем столкнуться с препятствиями при въезде на контролируемую территорию.

Также представители СММ ОБСЕ зафиксировали от двух до четырех вооруженных боевиков на так называемых "избирательных участках". 

Более того, на некоторое время в Донецке отсутствовала мобильная связь Vodafone. Также не функционировал местный мобильный оператор Phoenix.

Напомним, что 11 ноября на территории ОРДЛО состоялись "выборы" главарей так называемых "Л/ДНР". Явка на "выборах" составила 80,1% в "ДНР", и 77% - в "ЛНР". По предварительным результатам, новым главарем "ЛНР" стал Леонид Пасечник, а "ДНР" - Денис Пушилин.

В ЦИК Украины заявили, что "выборы" в ОРДЛО не имеют никаких правовых последствий, так как были проведены с нарушениями Конституции Украины и избирательного законодательства. 

Как сообщало РБК-Украина, высокий представителя европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что "выборы" на оккупированном Донбассе являются недействительными и Евросоюз не признает их результатов. Ответственность за проведение этого "голосования" ЕС возлагает на Россию.

 

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