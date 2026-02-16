Смелянский назвал главную причину бронирования "Укрпочты"

Отвечая на вопрос о бронировании сотрудников, Смелянский отметил, что предприятие обеспечивает 100% бронирование военнообязанных работников.

В то же время он отметил, что из-за этого "Укрпочта" сталкивается с проблемами. По словам главы компании, отделения регулярно поджигают из-за разнесения повесток.

"Мы за это бронирование пострадали, ведь никто не говорит, сколько нам жгут отделений и сколько мы их ремонтируем. Это уже на миллионы гривен. Почти каждую неделю нам жгут отделения за то, что мы повестки раздаем", - заявил Смелянский.

Он пояснил, что компания получила контракт с Министерством обороны Украины.

"Нам дали бронирование не за то, что мы "Укрпочта", а за то, что мы - военная инфраструктура. У нас есть контракт с Минобороны на распространение повесток",- заявил гендиректор.