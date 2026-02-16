RU

Общество Образование Деньги Изменения

Смелянский назвал главную причину бронирования "Укрпочты"

Фото: Игорь Смелянский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова, Дмитрий Сидоров

"Укрпочта" получила бронирование работников не из-за статуса государственной компании, а как объект военной инфраструктуры.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Читайте также: "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смелянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"

Отвечая на вопрос о бронировании сотрудников, Смелянский отметил, что предприятие обеспечивает 100% бронирование военнообязанных работников.

В то же время он отметил, что из-за этого "Укрпочта" сталкивается с проблемами. По словам главы компании, отделения регулярно поджигают из-за разнесения повесток.

"Мы за это бронирование пострадали, ведь никто не говорит, сколько нам жгут отделений и сколько мы их ремонтируем. Это уже на миллионы гривен. Почти каждую неделю нам жгут отделения за то, что мы повестки раздаем", - заявил Смелянский.

Он пояснил, что компания получила контракт с Министерством обороны Украины.

"Нам дали бронирование не за то, что мы "Укрпочта", а за то, что мы - военная инфраструктура. У нас есть контракт с Минобороны на распространение повесток",- заявил гендиректор.

 

Бронирование от мобилизации

Напомним, недавно Кабмин принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Решение направлено на защиту работников оборонно-промышленного комплекса и предприятий, обеспечивающих экономическую устойчивость страны.

Также сообщалось, что с 4 декабря критически важным предприятиям разрешено бронировать сотрудников без ограничений по количеству, включая военнообязанных с нарушениями учета.

Кроме того, в Минобороны утвердили критерии, по которым осуществляется определение критически важных предприятий в сфере ОПК, что дает им право бронировать до 100% персонала.

