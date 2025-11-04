ua en ru
Вт, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Минобороны утвердило критерии для критически важных предприятий: кто в ОПК получит 100% брони

Вторник 04 ноября 2025 11:20
UA EN RU
Минобороны утвердило критерии для критически важных предприятий: кто в ОПК получит 100% брони Фото: Минобороны утвердило критерии для критически важных предприятий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Константин Широкун

В Минобороны Украины утвердили критерии, по которым осуществляется определение критически важных предприятий в сфере ОПК, что дает им право бронировать до 100% персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Украины.

Отмечается, что ранее указанные функции осуществляло Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Критерии, утвержденные приказом Минобороны, сохраняют действующий подход к определению таких предприятий.

Для субъектов хозяйствования, которые уже получили статус предприятия, имеющего важное значение для национальной экономики и срок действия этого статуса не истек, не нужно осуществлять никаких дополнительных действий или вносить изменения в документы.

Критерии, которым должны соответствовать критически важные предприятия в сфере ОПК и которые, соответственно, могут получить право на бронирование до 100% военнообязанных работников следующие:

  • Выполнение государственного контракта (договора) в сфере обороны или участие в его выполнении на основании договоров, в том числе внешнеэкономических. Объем производства продукции оборонного назначения должен составлять более 50% общего объема предприятия за последний отчетный период.
  • Получение государственной финансовой поддержки в виде грантов в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 8 марта 2024 года №262 "Некоторые вопросы обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны".
  • Выполнение функций уполномоченного субъекта управления объектами государственной собственности, который осуществляет регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК.

Как получить статус важных для предприятий ОПК

Предприятия ОПК, которые не соответствуют указанным критериям, могут получить статус важных для национальной экономики в случае соответствия не менее чем трем из следующих требований:

  • Выполнение государственных контрактов в сфере обороны.
  • Привлечение к выполнению оборонных заказов по договорам, в том числе внешнеэкономическим.
  • Включение в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов.
  • Участие в реализации государственных целевых программ в сферах авиастроения или космической деятельности.
  • Участие в реализации программ развития оборонно-промышленного комплекса, внедрении новых технологий, расширении производственных мощностей.
  • Осуществление производства товаров, выполнения работ или оказания услуг, используемых предприятиями ОПК для изготовления продукции оборонного назначения.

В случае соответствия как минимум двум обязательным критериям постановления Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 года №76, такие предприятия, учреждения, организации могут быть определены критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, что позволит бронировать до 50% военнообязанных работников.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4630-IX, который регулирует особенности трудовых отношений во время военного положения.

Одним из ключевых нововведений является возможность бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, даже если у них есть нарушения или проблемы с военным учетом.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОПК Бронирование от мобилизации
Новости
Выплата 1 000 грн: заявления от украинцев будут принимать с 15 ноября
Выплата 1 000 грн: заявления от украинцев будут принимать с 15 ноября
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место