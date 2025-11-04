Минобороны утвердило критерии для критически важных предприятий: кто в ОПК получит 100% брони

В Минобороны Украины утвердили критерии, по которым осуществляется определение критически важных предприятий в сфере ОПК, что дает им право бронировать до 100% персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Украины.

Отмечается, что ранее указанные функции осуществляло Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Критерии, утвержденные приказом Минобороны, сохраняют действующий подход к определению таких предприятий.

Для субъектов хозяйствования, которые уже получили статус предприятия, имеющего важное значение для национальной экономики и срок действия этого статуса не истек, не нужно осуществлять никаких дополнительных действий или вносить изменения в документы.

Критерии, которым должны соответствовать критически важные предприятия в сфере ОПК и которые, соответственно, могут получить право на бронирование до 100% военнообязанных работников следующие:

Выполнение государственного контракта (договора) в сфере обороны или участие в его выполнении на основании договоров, в том числе внешнеэкономических. Объем производства продукции оборонного назначения должен составлять более 50% общего объема предприятия за последний отчетный период.

Получение государственной финансовой поддержки в виде грантов в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 8 марта 2024 года №262 "Некоторые вопросы обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны".

Выполнение функций уполномоченного субъекта управления объектами государственной собственности, который осуществляет регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК.

Как получить статус важных для предприятий ОПК

Предприятия ОПК, которые не соответствуют указанным критериям, могут получить статус важных для национальной экономики в случае соответствия не менее чем трем из следующих требований:

Выполнение государственных контрактов в сфере обороны.

Привлечение к выполнению оборонных заказов по договорам, в том числе внешнеэкономическим.

Включение в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов.

Участие в реализации государственных целевых программ в сферах авиастроения или космической деятельности.

Участие в реализации программ развития оборонно-промышленного комплекса, внедрении новых технологий, расширении производственных мощностей.

Осуществление производства товаров, выполнения работ или оказания услуг, используемых предприятиями ОПК для изготовления продукции оборонного назначения.

В случае соответствия как минимум двум обязательным критериям постановления Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 года №76, такие предприятия, учреждения, организации могут быть определены критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, что позволит бронировать до 50% военнообязанных работников.