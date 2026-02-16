Смілянський назвав головну причину бронювання "Укрпошти"

Відповідаючи на запитання щодо бронювання співробітників, Смілянський наголосив, що підприємство забезпечує 100% бронювання військовозобов’язаних працівників.

Водночас він зазначив, що через це "Укрпошта" стикається з проблемами. За словами очільника компанії, відділення регулярно підпалюють через рознесення повісток.

"Ми за це бронювання постраждали, адже ніхто не каже, скільки нам палять відділень і скільки ми їх ремонтуємо. Це вже на мільйони гривень. Майже кожен тиждень нам палять відділення за те, що ми повістки роздаємо", - заявив Смілянський.

Він пояснив, що компанія отримала контракт із Міністерством оборони України.

"Нам дали бронювання не за те, що ми "Укрпошта", а за те що ми - військова інфраструктура. У нас є контракт з Міноборони на розповсюдження повісток", - заявив гендиректор.