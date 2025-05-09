"Смертый полк". В Европе и Канаде проводят акции против преступлений путинской России
В девяти странах Европы и Канаде продолжаются акции под названием "смертный полк". Их цель - напомнить человечеству о военных преступлениях России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
По словам собеседников, такие акции начались с 4 мая. Они проходят в Великобритании, Чехии, Германии, Польше, Италии, Испании, Албании, Украине и Канаде.
Фото: акции "смертный полк", которые проходят в Европе и Канаде (РБК-Украина)
Участники таких перформансов отмечают, что их цель - напомнить цивилизованному миру о варварских действиях Москвы, которая на протяжении десятилетий нарушает международное право, начинает войны против соседей и по всему миру, совершая военные преступления, в том числе против детей.
Также во время перформансов участники рассказывали правду об участии РФ во Второй мировой, в том числе о ее союзничестве с нацистскими режимами. Акции назвали "смертный полк" как антитеза путинской кампании "бессмертный полк".
Ожидается, что акции продолжаться и 9 мая, когда в Москве проходит парад ко "Дню победы".
Военные преступления России
Напомним, только несколько дней назад стало известно, что российские оккупанты, вероятно, расстреляли украинских защитников, которые были взяты в плен.
Также оккупанты на этой неделе нанесли ракетный удар по пригороду Сум. В результате атаки россиян погибли три человека, среди них ребенок. Также ранения получили еще четверо детей.
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