"Смертый полк". В Европе и Канаде проводят акции против преступлений путинской России

В девяти странах Европы и Канаде продолжаются акции под названием "смертный полк". Их цель - напомнить человечеству о военных преступлениях России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников, такие акции начались с 4 мая. Они проходят в Великобритании, Чехии, Германии, Польше, Италии, Испании, Албании, Украине и Канаде.

Фото: акции "смертный полк", которые проходят в Европе и Канаде (РБК-Украина)

Участники таких перформансов отмечают, что их цель - напомнить цивилизованному миру о варварских действиях Москвы, которая на протяжении десятилетий нарушает международное право, начинает войны против соседей и по всему миру, совершая военные преступления, в том числе против детей.

Также во время перформансов участники рассказывали правду об участии РФ во Второй мировой, в том числе о ее союзничестве с нацистскими режимами. Акции назвали "смертный полк" как антитеза путинской кампании "бессмертный полк".

Ожидается, что акции продолжаться и 9 мая, когда в Москве проходит парад ко "Дню победы".