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"Смертый полк". В Европе и Канаде проводят акции против преступлений путинской России

Пятница 09 мая 2025 17:34
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"Смертый полк". В Европе и Канаде проводят акции против преступлений путинской России Фото: в Европе и Канаде организовали перформансы против преступлений РФ (РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

В девяти странах Европы и Канаде продолжаются акции под названием "смертный полк". Их цель - напомнить человечеству о военных преступлениях России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников, такие акции начались с 4 мая. Они проходят в Великобритании, Чехии, Германии, Польше, Италии, Испании, Албании, Украине и Канаде.

Фото: акции "смертный полк", которые проходят в Европе и Канаде (РБК-Украина)

Участники таких перформансов отмечают, что их цель - напомнить цивилизованному миру о варварских действиях Москвы, которая на протяжении десятилетий нарушает международное право, начинает войны против соседей и по всему миру, совершая военные преступления, в том числе против детей.

Также во время перформансов участники рассказывали правду об участии РФ во Второй мировой, в том числе о ее союзничестве с нацистскими режимами. Акции назвали "смертный полк" как антитеза путинской кампании "бессмертный полк".

Ожидается, что акции продолжаться и 9 мая, когда в Москве проходит парад ко "Дню победы".

Военные преступления России

Напомним, только несколько дней назад стало известно, что российские оккупанты, вероятно, расстреляли украинских защитников, которые были взяты в плен.

Также оккупанты на этой неделе нанесли ракетный удар по пригороду Сум. В результате атаки россиян погибли три человека, среди них ребенок. Также ранения получили еще четверо детей.

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