"Смертний полк". У Європі та Канаді проводять акції проти злочинів путінської Росії

У дев'яти країнах Європи та Канаді тривають акції під назвою "смертний полк". Їхня мета - нагадати людству про військові злочини Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників, такі акції почалися з 4 травня. Вони проходять у Великій Британії, Чехії, Німеччині, Польщі, Італії, Іспанії, Албанії, Україні та Канаді.

Фото: акції "смертний полк", які проходять в Європі та Канаді (РБК-Україна)

Учасники таких перформансів зазначають, що їхня мета - нагадати цивілізованому світові про варварські дії Москви, яка впродовж десятиліть порушує міжнародне право, розпочинає війни проти сусідів та по всьому світу, вчиняючи воєнні злочини, в тому числі проти дітей.

Також під час перформансів учасники розповідали правду про участь РФ у Другій світовій, зокрема про її союзництво з нацистськими режимами. Акції назвали "смертний полк" як антитеза путінській кампанії "безсмертний полк".

Очікується, що акції триватимуть і 9 травня, коли в Москві проходить парад до "Дня перемоги".