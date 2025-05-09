"Смертний полк". У Європі та Канаді проводять акції проти злочинів путінської Росії
У дев'яти країнах Європи та Канаді тривають акції під назвою "смертний полк". Їхня мета - нагадати людству про військові злочини Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
За словами співрозмовників, такі акції почалися з 4 травня. Вони проходять у Великій Британії, Чехії, Німеччині, Польщі, Італії, Іспанії, Албанії, Україні та Канаді.
Фото: акції "смертний полк", які проходять в Європі та Канаді (РБК-Україна)
Учасники таких перформансів зазначають, що їхня мета - нагадати цивілізованому світові про варварські дії Москви, яка впродовж десятиліть порушує міжнародне право, розпочинає війни проти сусідів та по всьому світу, вчиняючи воєнні злочини, в тому числі проти дітей.
Також під час перформансів учасники розповідали правду про участь РФ у Другій світовій, зокрема про її союзництво з нацистськими режимами. Акції назвали "смертний полк" як антитеза путінській кампанії "безсмертний полк".
Очікується, що акції триватимуть і 9 травня, коли в Москві проходить парад до "Дня перемоги".
Військові злочини Росії
Нагадаємо, лише кілька днів тому стало відомо, що російські окупанти, ймовірно, розстріляли українських захисників, які були взяті в полон.
Також окупанти цього тижня завдали ракетного удару по передмістю Сум. Унаслідок атаки росіян загинули троє людей, серед них дитина. Також поранення отримали ще четверо дітей.
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