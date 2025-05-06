Удар баллистикой по Сумам: число погибших возросло, среди них - ребенок

Российские оккупанты сегодня, 6 мая, ударили по пригороду Сум баллистической ракетой. Известно уже о трех погибших, среди которых ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. мэра Сум Артема Кобзаря в Telegram , главу Сумской областной государственной администрации Олега Григорова в Facebook и ГСЧС Украины в Telegram .

Кобзар отметил, что попадание баллистической ракеты было зафиксировано в одном из старостинских округов.

"По обновленной информации, есть трагические последствия, погибли 3 человека: девушка - на месте происшествия, мужчина и мальчик - скончались в больнице", - добавил Кобзар.

В свою очередь Григоров уточнил, что погибшему мальчику было шесть лет, а мужчине - 41 год.

Фото: в Сумах пожар после ракетного удара России (t.me/dsns_telegram)

"Четверо детей и четверо взрослых ранены в медицинских учреждениях. Двое в крайне тяжелом состоянии", - рассказал он.

Обновлено 20:01

По информации Сумского горсовета, в результате российского удара пострадали 10 человек, среди которых шестеро детей.

Обновлено 20:05

В ГСЧС уточнили, что число пострадавших возросло до 11. Но среди них не шестеро, а пятеро детей.

Обновлено 20:11

Нацполиция утверждает, что из-за атаки России ранения получили восемь человек - четверо детей и четверо взрослых. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

При этом правоохранители открыли уголовное производство по факту ст. 438 Уголовного Кодекса Украины (военные преступления).