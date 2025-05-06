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Удар баллистикой по Сумам: число погибших возросло, среди них - ребенок

Сумы, Вторник 06 мая 2025 19:59
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Удар баллистикой по Сумам: число погибших возросло, среди них - ребенок Фото: россияне ударили по Сумам (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 6 мая, ударили по пригороду Сум баллистической ракетой. Известно уже о трех погибших, среди которых ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. мэра Сум Артема Кобзаря в Telegram, главу Сумской областной государственной администрации Олега Григорова в Facebook и ГСЧС Украины в Telegram.

Кобзар отметил, что попадание баллистической ракеты было зафиксировано в одном из старостинских округов.

"По обновленной информации, есть трагические последствия, погибли 3 человека: девушка - на месте происшествия, мужчина и мальчик - скончались в больнице", - добавил Кобзар.

В свою очередь Григоров уточнил, что погибшему мальчику было шесть лет, а мужчине - 41 год.

Фото: в Сумах пожар после ракетного удара России (t.me/dsns_telegram)

"Четверо детей и четверо взрослых ранены в медицинских учреждениях. Двое в крайне тяжелом состоянии", - рассказал он.

Обновлено 20:01

По информации Сумского горсовета, в результате российского удара пострадали 10 человек, среди которых шестеро детей.

Обновлено 20:05

В ГСЧС уточнили, что число пострадавших возросло до 11. Но среди них не шестеро, а пятеро детей.

Обновлено 20:11

Нацполиция утверждает, что из-за атаки России ранения получили восемь человек - четверо детей и четверо взрослых. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

При этом правоохранители открыли уголовное производство по факту ст. 438 Уголовного Кодекса Украины (военные преступления).

Удар по Сумам

Напомним, российские оккупанты ударили по пригороду Сум около 17:30. Практически сразу стало известно, что для атаки враг использовал баллистическую ракету. Какую именно - официальных данных пока нет.

Сначала местные власти писали об одном погибшем ребенке. Позже они уточнили, что из-за удара России погибла молодая девушка. Также ранения получили семь человек - одна взрослая женщина и шесть детей.

На месте спасатели продолжают ликвидацию последствий вражеской атаки.

Стоит заметить, что оккупанты регулярно используют баллистические ракеты для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

13 апреля они ударили по центру Сум. Из-за такой атаки погибли 35 человек.

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