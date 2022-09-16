Смертельна ДТП із військовими під Львовом розслідуватиме ГБР

Співробітники ДБР розпочали розслідування обставин смертельної ДТП за участю військової техніки у Бродах (Львівська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

"У Львівській області працівники ДБР розпочали розслідування обставин дорожньої аварії, через яку загинули четверо людей, зокрема семирічний хлопчик", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, пригода сталася вчора ввечері. На регульованому перехресті в місті Броди легковий автомобіль зіткнувся з бронетранспортером, який рухався у складі колони військової техніки.

Через зіткнення від отриманих травм на місці аварії загинули троє дорослих та дитина, ще четверо людей, включаючи водія, потрапили до лікарні.

"На місце аварії одразу ж виїхали співробітники ДБР. Призначено низку експертиз, встановлюються всі обставини аварії", - розповіли у Бюро.